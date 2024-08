6º Encontro de Palmeirenses tem expectativa de 2 mil pessoas

No dia 25, a festa acontecerá das 10 às 19 horas, no Vila Santista

Uma das festas mais esperadas pelos palmeirenses de Mogi das Cruzes e região está prestes a acontecer. No domingo (25), a partir das 10h até às 19 horas, o 6º Encontro de Palmeirenses será realizado no Clube Vila Santista, em Mogi.

O organizador do evento e cônsul do Palmeiras há 16 anos na cidade, Sérgio Luiz de Miranda, produz o acontecimento a cada dois anos no mesmo município e destaca as presenças ilustres de ex-jogadores, como Amaral, Oséas da Bahia, Wendel, Galeano, Euler e Sérgio Goleiro.

Além dos atletas, a festividade contará com sósias dos jogadores Dudu, Gustavo Gomes e Gabriel Menino.

Com ingressos à venda antecipadamente por R$ 80 desde o começo de julho em diversos pontos de venda, a organização pede para que os participantes levem um quilo de alimento não perecível para que sejam doados para instituições de caridade que estarão no clube. “Temos a expectativa de arrecadarmos uma tonelada e meia de alimentos”, revela o cônsul.

O valor pago pelo convite dá direito a uma caneca alusiva ao evento, um almoço com churrasco, sorteio de prêmios e muita música boa.

“Vamos receber vários grupos de pagode, como o Sollano e banda Capadocia, Vando Negretti, Grupo Sambadaue, banda Duplicata, DJ Charada e a bateria da escola de samba Mancha Verde”, conta Miranda.

O ponto alto do evento será a abertura, às 12h, da queima de fogos e, às 15 horas, da apresentação da bateria da escola de samba Mancha Verde, bicampeã paulista do carnaval de São Paulo.

O uso da camisa do Palmeiras não é obrigatório, pois o Encontro é aberto para torcedores de outros clubes também. “No último encontro, recebemos cerca de duas mil pessoas, tanto palmeirenses quanto pessoas fãs de outros times”, comenta o organizador.

Os ingressos estão sendo vendidos na Autoescola Shangai, Pizzaria Morumbi, Patriota Lanches (César de Souza) e Clube Vila Santista, em Mogi das Cruzes, e na loja Saúde Flora, em Suzano.

A ação terá estacionamento no local pelo montante fixo de R$ 10.

Serviço:

Av. Dr. Edison Consolmagno, 150, Ponte Grande, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 99829-0897

Instagram: @consuladomogidascruzessep

Cônsul do Palmeiras espera torcedores palmeirenses e de outros times