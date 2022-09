38 pessoas se suicidam por dia no Brasil

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo anualmente. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

E, neste mês, acontece a Campanha Setembro Amarelo, com o lema “A vida é a melhor escolha!”. Para a psicóloga Priscilla Paccitto, é importante que esse tema, que ainda é visto como tabu, seja amplamente debatido. “É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha”, afirma.

Segundo a especialista, o suicídio é um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. O maior índice é entre jovens de 15 a 29 anos e já é a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.

Para Priscilla, o debate é necessário. “Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema”, explica. Ela ressalta prováveis causas para pensamentos suicidas, como conflitos familiares, transtornos psicológicos, induções por entorpecentes, incertezas quanto à orientação sexual, falta de apoio social, sentimentos de desesperança, desespero, desamparo e impulsividade.

Prevenção

Para Priscilla, a sociedade precisa olhar para o individuo e observar alterações no comportamento que podem sinalizar um sofrimento psíquico. “É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar os sinais deste processo de adoecimento e as ajudem, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia – acolhimento, mas principalmente levando-a aos profissionais adequados, que irão saber como manejar a situação”, afirma.