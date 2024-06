2ª Olimpíada Cultural de Mogi das Cruzes tem inscrições até 5 de julho

O tema “Inclusão e Paz” foi escolhido para esta edição



A 2ª edição da Olimpíada Cultural (Olimc) de Mogi das Cruzes está com as inscrições abertas até o dia 5 de julho. Serão aceitas propostas de apresentações artísticas dos segmentos de artes visuais, audiovisual, criação e apresentação literária, dança, música, patrimônio histórico e teatro de instituições do Ensino Fundamental II (6ª a 9ª série) e do Ensino Médio da rede pública de ensino.

A Olimc é uma ação idealizada especialmente para alunos da rede estadual de ensino e nesta edição o tema escolhido é “Inclusão e Paz”. Com o objetivo de incentivar a descoberta e valorização dos talentos artísticos e dos interesses culturais, o evento proporcionará uma vitrine das artes produzidas por estudantes.

Para a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, a segunda edição da Olimc será ainda mais especial que a primeira. “Ano passado, movimentamos toda nossa equipe para a realização desse sonho em resgatar o envolvimento estudantil em atividades que incentivem a conscientização humana, por meio das artes. A espectativa é que nesse ano mais alunos se inspirem nos resultados alcançados em 2023”.

O evento tem como proposta o envolvimento dos estudantes, sobretudo dos adolescentes e jovens, mas também dos adultos das turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) em discussões e atividades que visam a conscientização e a busca por soluções para os desafios globais.

A Olimc tem ampla abrangência artística, fomentando diversas modalidades para que os participantes possam explorar e desenvolver suas habilidades. Seja na dança, música, teatro, literatura, artes plásticas ou audiovisual, a ação objetiva proporcionar um espaço de expressão e aprendizado, estimulando a criatividade, o intercâmbio de saberes, o respeito à diversidade e a integração social.

Composta de quatro etapas, a primeira acontece nas escolas e envolve a divulgação, pré-inscrição e preparação interna dos estudantes, desde a pré-inscrição de artistas e grupos interessados aos ensaios e preparativos dos potenciais concorrentes. Simultaneamente, serão discutidas temáticas relacionadas à inclusão e paz, para apoiar a qualificação dos conteúdos a serem apresentados.

A segunda etapa é a de seleção interna, em cada escola, dos competidores de cada apresentação artística que representará a instituição de ensino. Na etapa 3, acontece a pré-seleção pela Comissão Avaliadora, a partir dos materiais de todas as apresentações artísticas inscritas, de até cinco finalistas por modalidade artística. Na quarta e última etapa, que acontece no início de dezembro, serão realizadas as apresentações públicas dos concorrentes finalistas e serão selecionados os vencedores da Olimc da Inclusão e Paz.

Poderão se inscrever alunos de 69 escolas públicas, que atendem um total de 37 mil estudantes.

Crédito: Warley Kenji/PMMC

Ao todo, 37 mil estudantes poderão participar do evento