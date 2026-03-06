A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, promove no próximo dia 7 de março, a partir das 9 horas, o 2º Fórum das Mulheres Mogianas – Menopausa, Saúde e Qualidade de Vida. O encontro faz parte das comemorações pelo Mês da Mulher, que começaram na última semana com a oferta de serviços, orientações e capacitações realizadas em parceria com o Governo do Estado.

O Fórum das Mulheres é mais um evento pensado para informar, acolher e fortalecer as mogianas e neste ano abordará vários aspectos da menopausa. “Teremos um encontro interativo com a participação de especialistas para esclarecer e informar sobre alimentação, libido, mudanças no humor e outras questões do climatério”, informa a secretária municipal da Mulher, Lívia Bolina.

Para enriquecer o evento e ampliar o acesso à informação, as participantes podem antecipar a inscrição e enviar perguntas antecipadamente pelo formulário do evento. O preenchimento não é obrigatório, mas colabora para alinhar os principais pontos de interesse comum. Link para perguntas e inscrições: http://bit.ly/2-fmm.

A Secretaria Municipal da Mulher foi criada pela prefeita Mara Bertaiolli, consolidando um dos principais compromissos da gestão: garantir o respeito e o acolhimento da mulher em todas as áreas de atuação. “A primeira edição do Fórum foi realizada no ano passado e reuniu representantes de vários setores do universo feminino, com destaque para políticas públicas de garantia dos direitos, ações de proteção às vítimas de violência e cuidados no geral. Neste ano, nosso foco será a menopausa, um período muito peculiar para o público feminino e que pode ser enfrentado com mais leveza por meio de recursos e informações corretas”, informa Lívia.

Ao longo dos anos, as questões sociais em torno da menopausa foram marcadas por estigma, tabu e a pressão social pelo padrão de juventude, o que gera impactos significativos na autoestima, na saúde mental e na vida profissional das mulheres. A falta de informação e diálogo faz com que muitas mulheres se sintam despreparadas para essa fase da vida.

A pressão para ser sempre jovem, bonita e magra em uma sociedade que não aceita o envelhecimento feminino faz com que a menopausa, sinal natural desse processo, cause inseguranças e afete a autoestima. Há, ainda, mudanças no estado físico e emocional que podem alcançar melhorias significativas com mudanças na qualidade de vida, alimentação e atividade física.

As mulheres poderão ouvir sobre menopausa, saúde e qualidade de vida