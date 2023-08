1ª Virada da Castração supera expectativa e atende 1.288 animais em julho

A Prefeitura de Mogi das Cruzes fechou o mês de julho com a realização de 1.288 castrações em cães e gatos. Trata-se de um recorde, algo inédito num único mês realizado pela municipalidade. Uma grande vitória para quem atua na Causa Animal, pois desde a pandemia, o número de abandono, principalmente de ninhadas, só aumenta.

O sucesso da ação se deve, à “Virada da Castração” – proposta da vereadora Fernanda Moreno que consiste na realização de uma sequência de mutirões de castração em bairros do município e, que, num projeto piloto totalizou a esterilização de 751 cães e gatos pelo ônibus do Castramóvel. As demais 537 cirurgias foram realizadas pela clínica veterinária conveniada da Prefeitura e pelo Núcleo de Bem Estar Animal (antigo CCZ).

“O controle populacional de cães e gatos na cidade é algo que tenho como prioridade desde que assumi meu mandato como vereadora, em 2017. Além de conter a reprodução desenfreada e, por consequência o aumento de abandono de cães e gatos no município, a castração é uma política pública em favor da saúde dos animais, pois ajuda a evitar tumores e outras doenças”, comentou Fernanda Moreno, autora do PL 105/23, em trâmite na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que propõe e oficializa mutirões de castração, por meio da Virada da Castração, como um evento permanente a ser realizado na cidade, sempre no mês de julho.

“A Virada da Castração propõe que no mês de julho seja intensificado o trabalho de castração, assim como a conscientização sobre sua importância deste procedimento para a qualidade de vida dos animais”, reforça a parlamentar que, para viabilizar este Programa, conseguiu a emenda parlamentar do deputado federal Baleia Rossi, repassados à Prefeitura para a contratação de empresa especializada. O ônibus do castramóvel passou, durante a “Virada”, pelos seguintes bairros: Chácara Guanabara, com 165 castrações, Vila Moraes com 319 Castrações e Chácara dos Baianos com mais 267 Castrações.

“A ideia é que ações como essas aconteçam todos os anos em Mogi, sempre no mês de julho, período de férias escolares em que mais pessoas poderão aderir ao mutirão”.

A vereadora também orienta a população a não ficar aguardando o castramóvel (que terá mais ações em breve, com previsão para Jundiapeba em setembro), lembrando que a Prefeitura mantém os serviços de castração já realizados no município. Quem quiser castrar seus animais pode fazer o cadastramento também no PAC da Prefeitura (Av. Narciso Yague Guimarães), às segundas, quartas e sextas, das 14h às 16h, apresentando RG e comprovante de endereço atualizado no nome. O cadastro no Programa de Castração Permanente é importante para a Prefeitura ter um termômetro dos locais com mais demandas e assim atender também pelo serviço terceirizado de Castramóvel, que priorizará os bairros mais populosos de animais e de difícil acesso aos munícipes aos serviços existentes.

A castração de animais ajuda a prevenir uma série de doenças, contribuindo também para a redução do número de cães e gatos abandonados nas ruas. Mais informações sobre o Castramóvel podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.