1ª Cavalgada Itaquá Rodeio Fest espera 300 cavaleiros no domingo

O Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP, maior rodeio de portas abertas do Brasil, vai abarcar, neste domingo (17/9), a 1ª Cavalgada da Festa do Peão. A expectativa é que a atividade receba de 200 a 300 cavaleiros e resgate uma das tradições da cidade. Já nesta 6ª feira (15/9), na estrutura montada no Jardim Adriane, tem montaria e show do pagodeiro Thiaguinho. No sábado (16/9), último dia de evento, o palco recebe a DJ Maju Santana e o baiano Léo Santana.

A cavalgada do domingo tem início às 9h, com concentração no Parque Ecológico (rua Cabrália Paulista, 100 – Estação). De lá, os participantes seguem em direção ao Jardim Adriane, encerrando o desfile no local da festa. Serão quatro quilômetros de cortejo.

De acordo com um dos organizadores da cavalgada, Edimar Candido de Lima, a atividade pretende resgatar uma antiga tradição da cidade e fortalecer a união entre os cavaleiros do Alto Tietê. Não há necessidade de inscrição prévia aos cavaleiros. Contudo, um dos critérios para a participação é zelar pelo bem-estar dos animais:

“Com esta cavalgada, queremos festejar nosso município e suas tradições. E, para isso, deixamos claro que todos são bem-vindos, a cavalo ou em charrete, mas, vale lembrar que levamos muito a sério o bem-estar dos animais que estarão no cortejo. Por isso, só aceitaremos animais em boas condições de saúde”, reforça Lima.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), vai participar do desfile. Para ele, é importante que haja a inclusão da cavalgada na programação oficial do Itaquá Rodeio Fest:

“A arena da nossa Festa do Peão já recebeu milhares de pessoas, que foram prestigiar as provas de montaria e os shows dos maiores artistas do País. A cavalgada vem para encerrar com chave de ouro as comemorações dos 463 anos da cidade e o resgate de nossas tradições. Convido a todos virem com seus cavalos ou charretes e participarem deste evento de união e amor pela cavalgada”.

A exemplo do Itaquá Rodeio Fest, que é custeado 100% pela iniciativa privada, a 1ª Cavalgada da Festa de Peão conta com o apoio de Giraffas, Imobiliária Tarento, Pesqueiro Pinheirinho, Padaria Versales, Casa do Feno, e Odontologia Dra. Lucilanny Fernandes. O vereador Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa (PSD) e a Prefeitura de Itaquá também darão suporte à iniciativa.

Programação

Nesta 6ª feira, a arena do Itaquá Rodeio Fest volta a receber montaria em cavalos, a partir das 21h. O show do pagodeiro Thiaguinho, com início às 00h, encerra a noite de festa.

No sábado, último dia de shows, quem abre os trabalhos é a DJ Maju Santana, às 20h. Às 00h, se apresenta o baiano Leo Santana.

Nos dois dias, os portões abrem às 19 horas.