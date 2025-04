15ª edição da Volta dos Farrapos chega à Guararema

Consolidada como uma das principais provas de ciclismo da região, a Volta dos Farrapos chega à 15ª edição em 2025 com etapa em Guararema no domingo (6), na Vila de Luís Carlos. Com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, o evento é atração a partir das 7 horas, com entrada gratuita.

Com um percurso total de 84 km, a prova tem início na Estação Ferroviária Luís Carlos e segue pela SP-066 até a Rodovia Dom Pedro I, na altura de Jacareí. Em seguida, os ciclistas retornam pela Rodovia Nicolas Capucci e passam sob a Rodovia Presidente Dutra, seguindo por estradas municipais até Mogi das Cruzes, onde fazem o retorno na primeira rotatória do bairro Botujuru. De lá, os competidores voltam para Guararema, finalizando o trajeto no ponto de chegada, em Luís Carlos.

O evento conta com pontos de hidratação para os participantes e entrada gratuita para o público, que pode torcer pelos aproximadamente 100 atletas que participam da prova. Mais informações estão disponíveis em voltadosfarrapos.com.br.

Prova de ciclismo acontece com percurso de 84 km e largada na Vila de Luís Carlos