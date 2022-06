13º Festival de Inverno Serra do Itapety começa nesta terça

O 13º Festival de Inverno Serra do Itapety inicia sua programação presencial e gratuita nesta terça-feira (21). O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes e teve sua primeira edição em 2010.

Entre as atrações deste ano, estão apresentações e concertos musicais, show de humor, contação de histórias, palestras e outras atividades que poderão ser conferidas na programação completa listada abaixo.

Após duas edições em formato online, em consequência da pandemia, a programação deste ano será na maior parte na região central de Mogi das Cruzes, em espaços como: o Centro Cultural, o Theatro Vasques, o Casarão do Carmo e o Parque Centenário. Já o distrito Taiaçupeba receberá o Festival Cultura Sertaneja, nos dias 9 e 10 de julho.

A abertura do festival será realizada nesta terça-feira (21), às 15h, no Centro Cultural, com um dia de programação para o público infantojuvenil, com contação de histórias e uma mesa que discutirá a temática, com a participação de autoras da cidade.

Ao longo do período do Festival, o Theatro Vasques será palco para as apresentações musicais, com a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, que receberá a Caravana Sinos, um projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O teatro também vai receber o espetáculo de humor de Márcio Pial, o “Show Social do Pial”, que irá arrecadar roupas e agasalhos para serem distribuídos pelo Fundo Social de Mogi, na campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem.

“A ligação com a cultura desperta um olhar sensível na formação das pessoas, auxilia no desenvolvimento socioemocional, melhora o convívio, além de ampliar as perspectivas pessoais e profissionais de cada um”, disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Kelen Chacon.

PROGRAMAÇÃO (sujeita a alterações) :

21/06 – 15h – Contação de História com Suely Pereira – Centro Cultural – Livre

19h – Mesa infantil e juvenil: autoras mogianas com Maria F. Iglesias, Sueli Cânfora, Margarete Brito, Miriam Amélia e Lourdes da Silva – Centro Cultural – Livre

22/06 – 10h – Contação de história com Su Cânfora – Centro Cultural – Livre

15h – Contação de História com Alessandra Garcez – Centro Cultural – Livre

19h – Roda de Conversa sobre “Criatividade e educação” com Ana Cris – Centro Cultural – Livre

23/06 – 10h – Contação de História com Suely Pereira – Centro Cultural – Livre

14h – Contação de História com Cleidiane Mota – Centro Cultural – Livre

19h – Sarau Diverso e Roda da Alegria – Centro Cultural – Livre

24/06 – 10h – Musicalização Infantil com Ana Cris – Centro Cultural – Livre

15h – Contação de História com Maria de Lourdes – Centro Cultural – Livre

29/06 – 19h – Palestra: “Saramago: vida, obra e influências” – Centro Cultural – Livre

01/07 – 20h – Abertura Orquestra – Theatro Vasques – Livre

02/07 – 20h – Show Solidário Pial/ Fundo Social – Theatro Vasques – Livre

03/07 – 18h – Coral Fênix (coral de idosos) – Theatro Vasques – Livre

05/07 – 20h – Orquestra Sinfônica Jovem – Theatro Vasques – Livre

06/07 – 20h – Orquestra de Câmara – Theatro Vasques – Livre

09/07 – Cultura Sertaneja Festival – Taiaçupeba – Livre

10/07 – Cultura Sertaneja Festival – Taiaçupeba – Livre

12/07 – 20h – Concerto Minha Terra Mogi – Theatro Vasques – Livre

13/07 – Dia todo – abertura 19h – Caravana Sinos – Abertura da Caravana – banda Infantojuvenil pequenos músicos (19h) – Theatro Vasques – Livre

14/07 – Dia todo – 19h – Caravana Sinos – Quinteto de sopros da Sinfônica de Mogi (19h) – Theatro Vasques – Livre

15/07 – Dia todo – 19h – Caravana Sinos – Recital das classes dos instrumentos (19h) – Theatro Vasques – Livre

16/07 – 16h30 – Caravana Sinos – Encerramento banda sinfônica da caravana – Theatro Vasques – Livre

17/07 – 20h – Lançamento CD Cachildo – Theatro Vasques – Livre

28/07 – 14h – Tertúlia Literária – Casarão do Carmo – Livre

20h – Lançamento CD Odilon Trompista – Theatro Vasques – Livre

29/07 – 20h – Concerto Geek- uma odisseia sinfônica – Theatro Vasques – Livre

30/07 – 9h às 18h – Arraiá no parque – Parque Centenário – Livre

31/07 – 9h às 18h – Arraiá no parque – Parque Centenário – Livre