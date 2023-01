Zoonoses tem novo telefone para atendimento à população

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes tem um novo telefone. O número passou a ser o 4798-7456 a partir deste mês. A alteração feita para melhorar o atendimento à população, que sofria com constantes interrupções.

No novo sistema instalado no CCZ, a telefonia utiliza a internet para garantir mais estabilidade às ligações. Anteriormente, devido à localização do serviço, este atendimento sofria com interrupções causadas por problemas na fiação, como queda de galhos de árvores, rompimentos, entre outros.