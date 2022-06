Zombie Park é atração para as crianças no Suzano Shopping

Uma nova atração no Suzano Shopping oferece muitas brincadeiras e atividades para entreter as crianças. É o “Zombie Park”, circuito temático repleto de atividades e brinquedos inéditos em uma cidade de alegres moradores zumbis, a Happy City.

Entre as atrações há um escorregador radical, bazuca ‘atômica’ para testar pontaria numa piscina de bolinhas, play ball virtual com jogos interativos, pula-pula, parede de escalada, mesinha para desenho com giz de cera, gira-gira que se parece com um disco voador, bate-bate para a criançada martelar pequenos zumbis, entre outros brinquedos.

O “Zombie Park” está instalado na praça de eventos, na entrada principal do shopping, e recebe o público infantil até dia 10 de julho. O espaço é indicado para crianças com até 12 anos.

A atração funciona no horário do shopping, de segunda a sábado das 10 às 22 horas e domingos e feriados das 14 às 20 horas. O ingresso custa a partir de R$ 20,00 por 15 minutos. Responsáveis que acompanharem as crianças, maiores de 18 anos, não pagam.

SERVIÇO:

Zombie Park no Suzano Shopping

O que: parque temático com diversas brincadeiras, como escorregador radical, bazuca ‘atômica’, play ball virtual, parede de escalada, mesa para desenho com giz de cera, gira-gira em forma de disco voador, entre outros.

Quando: até 10 de julho de 2022.

Local: Praça de Eventos (entrada principal).

Quem pode brincar: crianças até 12 anos.

Preços: A partir de R$ 20,00 por 15 minutos (sendo R$ 1,00 a cada minuto adicional).

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e domingos e feriados, das 12 às 20 horas.