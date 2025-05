Zezita Matos será homenageada no encerramento da 1ª Mostra de Cinema Itapety, em Mogi das Cruzes

Atriz estará presente no evento deste sábado (31), no Theatro Vasques. Homenagem encerra a primeira edição do festival.

A atriz Zezita Matos será homenageada neste sábado (31), às 18h30, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, durante a cerimônia de encerramento da 1ª Mostra de Cinema Itapety. Nos últimos dias, o festival levou à cidade exibições e debates gratuitos.

Durante a cerimônia, a atriz receberá um troféu especial, confeccionado pelo artista plástico mogiano Maurício Chaer. Além da homenagem, também serão entregues os troféus aos filmes premiados desta edição.

Com mais de 50 anos de trajetória, Zezita Matos atua em filmes e peças com o Coletivo de Teatro Alfenim, e é considerada um dos nomes mais importantes das artes cênicas no Brasil. A homenagem marca o fim da primeira edição da Mostra, que movimentou a cena cultural da cidade com exibições gratuitas, debates e atividades voltadas para diferentes públicos. “Ela foi escolhida como homenageada pelo seu relevante histórico no cinema e nos palcos. É uma oportunidade de homenagear sua trajetória em nossa primeira Mostra de Cinema”, afirma Priscila Nicoliche, presidente da Associação Quântica Cultural e organizadora da Mostra.

Severina de Souza Pontes, conhecida como Zezita Matos, nasceu em Pilar (PB), em 1942. Mudou-se para João Pessoa em 1956 e iniciou sua carreira artística aos 16 anos.

No teatro, destacou-se em espetáculos como Quebra-Quilos e As Velhas. No cinema, estreou como figurante em Menino de Engenho (1965) e ganhou reconhecimento em produções como Mãe e Filha (2012), História da Eternidade (2015) e Deserto Particular (2021). Foi premiada por sua atuação em Pacarrete (2020), recebendo o Troféu Guarani e uma indicação ao Prêmio Grande Otelo. Na televisão, ficou conhecida pelo papel de Piedade na novela Velho Chico (2016), da TV Globo. Zezita também tem uma história de militância e resistência: foi perseguida durante a ditadura militar por integrar a Juventude Comunista.

A 1ª Mostra de Cinema Itapety tem como proposta democratizar o acesso à sétima arte, com sessões temáticas voltadas a diferentes públicos, como idosos, pessoas em situação de rua, crianças da rede pública e pessoas com deficiência. “Criar novas janelas de exibição, apresentando ao público produções independentes que mostram um Brasil pulsante nas artes”, conta Gabriel Castilho, Diretor de comunicação da Associação Quântica Cultural e organizador da Mostra.

Segundo os organizadores, a primeira edição superou as expectativas e reuniu públicos diversos. “A recepção da Mostra tem sido ótima, contando com um público diverso em cada espaço de exibição. Destacamos a participação de escolas municipais como um público presente em várias sessões e a presença do cineasta Jorge Bodanzky, que esteve na abertura do evento e proporcionou um diálogo sobre seu cinema e seu documentário Utopia Distopia”, afirmaram.

Com entrada gratuita, a cerimônia será neste sábado (31), às 18h30, no Theatro Vasques, que fica na Rua Dr. Corrêa, 515 – Centro, Mogi das Cruzes.

