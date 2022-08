Zélia Duncan e Supla se apresentam em Mogi pelo aniversário da cidade

O Sesc Mogi das Cruzes preparou um presente especial para o aniversário da cidade. O projeto “MAIS UM PRA SOMAR: Mogi das Cruzes – 462 Anos” reúne já, a partir do dia 1º de setembro, até o final do mês de aniversário da cidade, uma série de atrações, sendo 10 musicais.

O show de abertura já confirmado, será realizado através de uma parceria entre o Sesc Mogi das Cruzes e a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, e traz a cantora e compositora Zélia Duncan, que comemora 40 anos de carreira, dia 01 de setembro, 18h, com ingressos à venda a partir das 14h de 24 de agosto, próxima quarta-feira, na rede Sesc Online, e após isso presencialmente em qualquer unidade.

Veja a programação:

ZÉLIA DUNCAN

40 anos de carreira

Nesse show, a festa será recheada por músicas de todas as fases de sua carreira, entre composições próprias, canções de seu repertório afetivo e hits colecionados em sua trajetória de sucesso.

A cantora e compositora será acompanhada por Ézio Filho (direção musical e baixo), Webster Santos (violão, guitarra e cavaco), Léo Brandão (teclado e acordéon) e Christiano Galvão na bateria. Uma apresentação recheada de sucessos e surpresas, pra todo mundo dançar e curtir! Esse show será realizado através de uma parceria entre o Sesc Mogi das Cruzes e a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Dia 1/9, quinta, 18h

Gramado do Sesc Mogi das Cruzes

Ingressos à venda no portal Sesc e em toda rede Sesc a partir das 14h do dia 24/9.

Valores: R$ 12 | R$ 20 | R$ 40

3.000 lugares

Foto: Roberto Setton

YAYÁ MASSEMBA

Umbigo a Umbigo

Chapada Diamantina – BA

O show reúne as canções autorais da banda e releituras de corridos do samba de roda, saudando a tradição popular aliada a novas formas de expressão. A sonoridade do espetáculo “De Umbigo a Umbigo” é baseada nas expressões da origem do samba, sobretudo, o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, numa interpretação que reinventa os fraseados de viola no violão 7 e no cavaquinho. A banda Yayá Massemba nasceu em 2018, na Chapada Diamantina, a partir da vontade de fortalecer e dar visibilidade ao protagonismo das mulheres no samba. As musicistas pesquisam o samba de roda, samba chula, samba rural e a capoeira, expressões da cultura negra baiana.

O show reúne as canções autorais da banda e releituras de corridos do samba de roda, saudando a tradição popular aliada a novas formas de expressão. A sonoridade do espetáculo “De Umbigo a Umbigo” é baseada nas expressões da origem do samba, sobretudo, o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, numa interpretação que reinventa os fraseados de viola no violão 7 e no cavaquinho. Na base temos a percussão de matriz afro-brasileira que traz elementos da Capoeira e dos terreiros de axé. A inspiração mais forte vem das matriarcas do samba, de contextos e gerações distintas. O repertório autoral apresenta riqueza nas letras que contam histórias de um universo que se revela através da tradição oral, da percussão marcante do prato e faca, do couro do atabaque, das palmas e das chinelas na roda.

Dia 4/9, domingo, 16h

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos

Foto: Paz Olive

AS SOLFAS DE MOGI DAS CRUZES E A MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA

Mogi das Cruzes / São Paulo – SP

Nesse concerto serão apresentadas as obras do Século XVIII que foram encontradas na Igreja da Ordem Primeira do Carmo, em Mogi das Cruzes, além de outras do mesmo período, a partir da pesquisa de Odair Aparecido de Paula e Rubens Russomanno Ricciard.

Dia 8/9, quinta, 20h.

Ação externa na Igreja da Ordem Primeira do Carmo

A partir de 12 anos

200 lugares

Grátis – Retirada de ingressos a partir das 19h no local de apresentação.



SUPLA

Supla Ego

São Paulo – SP

Neste novo show, o cantor e compositor apresenta as músicas de seu mais recente álbum, SUPLA EGO, e seus hits como Garota de Berlim, Humanos e green hair (Japa Girl), além de releituras de alguns clássicos da música como “Bridge over trouble water” de Simon e Garfunknel e “In my life” dos Beatles. O artista estará acompanhado de sua banda, os Punks de Boutique.

Dia 14/9, quarta, das 20h às 21h15

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos

BRUNA CARAM

Canta Gonzaguinha

São Paulo – SP

A multiartista Bruna Caram apresenta pela primeira vez neste ano de 2022 um show inteiramente como intérprete: o “Bruna Caram canta Gonzaguinha”, novo projeto que tem foco nas canções políticas e amorosas do compositor, e que desembocará no sétimo disco da cantora, já sendo gravado e prometido para este ano. Bruna Caram é cantora, compositora, atriz, instrumentista, poeta, preparadora vocal e sócia-fundadora da Cor e Voz, renomada escola de preparação vocal, artística e musical de São Paulo. Bruna tem 6 discos lançados, um deles ao vivo, um DVD, dois livros lançados como poeta, e uma participação na tv como atriz na Minissérie Dois Irmãos da Rede Globo(2017). Como compositora, Bruna é parceira de nomes como Chico Cesar, Zeca Baleiro, Pedro Luis e Roberta Sá. A artista também é ativista, trabalhando no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes através da campanha Ninguém Mexe Comigo, para quem compõe canções de consciêntização. A campanha é reconhecida internacionalmente e ganhou dois prêmios em 2021. O novo show de Bruna traz justamente a luta por justiça e o poder do afeto como temas centrais. O time por trás do espetáculo reforça esses temas: Jean Wyllys assina a pesquisa de repertório e roteiro, e Nanan Gonzaga, filha do próprio Gonzaguinha, é colaboradora também nessa pesquisa. A direção musical e arranjos são de Norberto Vinhas, a preparação de corpo de Leticia Doretto e o figurino de Bia Rivato. No repertório, desde clássicos como “Explode Coracão” e “É” a canções lado B como “Eu Nem Ligo” e “Viver, Amar, Valeu”. Na banda, a formação mais brasileira do histórico de turnês da cantora: violão, bandolim, percussão, baixo e piano, reforçando a característica que a artista fez questão de trazer para o show: uma grande variedade de ritmos brasileiros, como o frevo, o samba e o ijexá.

Dia 15/9, quinta, 20h

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Foto: Bianca Bunier

KAREN SANTANA

Mogi das Cruzes – SP

Karen Santana lançou seu trabalho autoral “Poderes de Évora” em abril de 2018, um trabalho plural e visceral, contando com um repertório que vai do cordel nordestino aos instrumentais eletrônicos Berlinenses, cidade por onde Karen passou e produziu muitas faixas do álbum. O disco traz sintetizadores e produções eletrônicas, mas também faixas tocadas organicamente. A compositora traz a marca de uma voz forte que soa quase como um canto de trabalho somadas a uma poesia afiada e madura. Sua música é versátil e lembrada pela mistura do pandeiro, da voz forte, da poesia, da guitarra, da bateria eletrônica e da contação de história. A música brasileira contada e enfatizada na pisada de chão com a tecnologia eletrizante do hip hop.

Dia 18/9, domingo, 16h

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Foto: Isa Hansen

FRANÇOIS MULEKA E MARISSOL MWABA

Brasília – DF

Marissol Mwaba e François Muleka Marissol são brasileiros de origem congolesa, os dois irmãos têm carreiras artísticas independentes, mas com alguns trabalhos pontuais juntos Marissol é cantora, compositora e multi-instrumentista. François é cantautor, artista plástico e, também, instrumentista. Neste show, o duo, que carrega forte influência da cultura africana, passeia por diversos instrumentos, como violão, baixo e percussão. O repertório da apresentação conta com músicas autorais de cada um, a exemplo de “O Limbo da Cor”, “Entrando no País das Maravilhas”, “Tu Inteira”, “Frase Única” e “Notícias de Salvador”, obra composta pela dupla que ficou conhecida na voz da cantora baiana Luedji Luna.

Dia 22/9, quinta, 20h.

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Foto: José de Holanda

PAULA DA PAZ

Um Canto Para Yabás

Maceió – AL

Paula da Paz é uma cantora e compositora alagoana que há mais de vinte anos se dedica a arte em suas mais diversas linguagens, atuando também no teatro, danças tradicionais brasileiras, dança de Salão e dança Africana.

“Um Canto para Yabás” é um show repleto de encanto, que exaltam a força e beleza das energias femininas da natureza cultuadas no Candomblé. Com uma banda formada por mulheres, o show é dedicado ao feminino, composto por contos da memória ancestral e da cultura oral afrodiaspórica, além de pequenos contos sobre os feitos das Yabás em suas passagens pelo Aiê (Terra).

Dia 25/9, domingo, 16h

Tenda

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Foto: Sheila Signário

TIMELINE

Oroboro

São Paulo / Mogi das Cruzes – SP

A Timeline é um projeto musical que pesquisa e se inspira em padrões rítmicos – conhecidos também por timelines ou claves – e na tradição melódica e narrativa das cantigas preservadas pelas culturas ancestrais afro-brasileira e indígena. Somando-se a esta pesquisa, o trio encontra influências no jazz norte americano da atualidade, inspirado pelo legado de J-Dilla e nos novos ares do UK Jazz. Composto por Lucas Cirillo (gaitista e compositor nomeado ao Grammy Latino), Kau (bateria e programações eletrônicas) e Vitor Arantes (teclados e pianista vencedor dos novos talentos do jazz, pelo Sampa Jazz Fest),o trio chama atenção pela sonoridade que busca ao investigar a música de raiz tradicional das culturas de matriz e sua fusão com as sonoridades urbanas, reverenciado o passado, pensando sua expansão e integração com o futuro. Oroboro, álbum de estreia do trio, lançado em outubro de 2019, explora várias camadas e maneiras de abordar seu conceito fundador, com uma gama que inclui desde a formação de trio concisa, para um som mais orquestral, hora soando cru, hora mais eletrônico. O álbum conta com a participação especial de importantes instrumentistas e intérpretes da atualidade como Maria Gadú, Xenia França, Rashid, Julio Fejuca, Ana Karina Sebastião entre outros.

Dia 29/9, quinta, 20h.

Livre para todos os públicos.

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Foto: Gabriel Soares