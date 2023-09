Zeca Baleiro, Rincon Sapiência, Rael e Arlindinho vão agitar Mogi 

O Sesc Mogi das Cruzes vai encerrar as comemorações do aniversário de 463 da cidade com três shows especiais. De 29 de setembro a 1º de outubro, o Gramado do Sesc, que já recebeu apresentações memoráveis de Zélia Duncan, Maria Gadu, Dudu Nobre e Eliana de Lima, vai estar novamente ocupado pelo público, para uma sequência de três shows que trazem todos os elemento para se tornarem inesquecíveis.

Zeca Baleiro

Comemorando 26 anos de carreira, o cantor e compositor Zeca Baleiro abre as celebrações no dia 29/9, sexta, a partir das 20h. Zeca fará um passeio pela sua discografia, com repertório que reúne canções consagradas como “Telegrama”, “Lenha” e “Samba do Approach” em novos arranjos contagiantes, além de músicas de seus álbuns mais recentes. Conhecido pelas interpretações de músicas de outros compositores, o cantor e compositor maranhense ainda deve brindar o público com releituras preparadas especialmente para esta apresentação.

“Não sou muito de comemorar aniversários e efemérides, mas em 2022 fiz 25 anos de carreira discográfica e deu vontade de celebrar com o lançamento de alguns trabalhos guardados, coisas que vem sendo gestadas há algum tempo. Com o temporal da pandemia da covid-19, o aniversário de 25 anos passou a ser de 26″, comenta Baleiro, que teve seu primeiro disco, lançado em 1997.

Rincon Sapiência

No sábado, dia 30/9, é a vez do RAP ocupar o Sesc Mogi. A partir das 18h, Rincon Sapiência e Rael se unem no mesmo palco para o show “Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps”. Em seu novo disco, Rincon Sapiência viaja pelos mais diversos ritmos, norteado pela musicalidade de vertentes da música pop contemporânea africana. Rael, que faz participação especial na apresentação em Mogi das Cruzes, foi convidado para reforçar ainda mais este conceito. O show deve passar por hits dos dois artistas, como “Ponta de Lança”, “Dame Mais”, “Envolvidão” e “Ela Me Faz”.

Arlindinho

Fechando esta sequência, o samba, gênero tão querido pela população de Mogi das Cruzes, toma a frente da celebração no domingo, dia 1º de Outubro, também às 18h, com o show “Meu Lugar”, de Arlindinho. O cantor e compositor apresentará clássicos do samba, além de uma importante homenagem a seu pai, Arlindo Cruz. Com mais de 10 anos de carreira, Arlindinho é considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba.

Os shows serão realizados no Gramado do Sesc, em área aberta, ao ar livre e sem cadeiras ou assentos, com capacidade de atendimento de até 2.000 pessoas simultaneamente. A arquibancada com lugares limitados estará disponível e será ocupada por ordem de chegada. As três apresentações terão como recurso de acessibilidade a interpretação simultânea em LIBRAS e contarão com área reservada para pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas.

Os ingressos para os três shows já estão à venda no aplicativo Credencial Sesc SP, no site centralrelacionamento.sescsp.org.br, na bilheteria do Sesc Mogi das Cruzes e em todas as unidades do Sesc SP. Os valores vão de R$12,00 (Credencial Sesc) a R$40,00 (Inteira). Aposentados, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, estudantes e servidor de escola pública podem adquirir a meia entrada por R$20,00. A entrada de crianças até 12 anos é gratuita, sendo obrigatória a retirada do ingresso grátis pelos canais digitais ou nas bilheterias presenciais. A entrada e permanência de menores de 16 anos só é permitida se acompanhados de um responsável maior de 18 anos com ingresso.

Serviço:

ZECA BALEIRO

29/9, sexta, 20h. Gramado. Ingressos limitados.

Funcionamento da unidade: 13h às 18h.

Acesso liberado aos shows: a partir das 19h.

Ingressos:

R$12,00 CREDENCIAL PLENA

R$20,00 MEIA ENTRADA

R$40,00 INTEIRA

Recomendado para maiores de 16 anos.

RINCON SAPIÊNCIA convida RAEL

30/9, sábado, 18h. Gramado. Ingressos limitados.

Funcionamento da unidade: 9h às 16h.

Acesso liberado aos shows: a partir das 17h.

Ingressos:

R$12,00 CREDENCIAL PLENA

R$20,00 MEIA ENTRADA

R$40,00 INTEIRA

Recomendado para maiores de 16 anos.

ARLINDINHO

1/10, domingo, 18h. Gramado. Ingressos limitados.

Funcionamento da unidade: 9h às 16h.

Acesso liberado aos shows: a partir das 17h.

Ingressos:

R$12,00 CREDENCIAL PLENA

R$20,00 MEIA ENTRADA

R$40,00 INTEIRA

Recomendado para maiores de 16 anos.