Zé Neto e Cristiano entregam o melhor da “sofrência” na 4ª noite de rodeio em Itaquá

Uma noite para ficar na história de Itaquaquecetuba-SP: 65 mil pessoas cantaram em coro hits consagrados de Zé Neto e Cristiano, que subiram ao palco, nesse sábado (9/9), no quarto dia do Itaquá Rodeio Fest. A festa também foi marcada pela final das provas de montaria em touros e pela apresentação dos DJs Double Shot. O evento prossegue neste domingo (10/9), com apresentação da DJ Maju Santana, às 20h, e da “Boiadeira” Ana Castela, às 21h30.

Fenômeno no cenário nacional do sertanejo universitário e com várias indicações a prêmios, incluindo o Troféu Imprensa e o Grammy Latino, Zé Neto e Cristiano não desapontaram os fãs de Itaquá e região, que ouviram os maiores sucessos do duo, como “Seu Polícia”, “Notificação Preferida”, “Largado às Traças” e “Oi Balde”.

Antes do show, um dos primeiros a ter os ingressos esgotados na troca solidária por alimentos, os sertanejos elogiaram à iniciativa:

“Achei essa ação maravilhosa – um evento custeado por patrocinadores, sem dinheiro público, e com a possibilidade de as pessoas doarem alimentos. Ficou bom para os dois lados: para quem quer vir e assistir aos shows e para as famílias que necessitam e serão beneficiadas com as doações”, ressaltou Zé Neto.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), exaltou a solidariedade do público e a maior arrecadação de mantimentos da história de Itaquá durante a festa, que integra a celebração dos 463 anos de emancipação política-administrativa da cidade:

“O público abraçou esta causa solidária. Não colocamos dinheiro público na organização, é tudo custeado pela iniciativa privada, e nossos patrocinadores entraram nessa junto com a gente e os idealizadores do evento. Conseguimos a maior arrecadação de alimentos da história de Itaquá: 400 toneladas”, destacou.

Organizado pela MP Eventos, o Itaquá Rodeio Fest tem patrocínio de Chevrolet, Guarulhos Sucatas, Cerveja Império, Plena Saúde, Quavo Empreendimentos Imobiliários, Toledo Ambiental e Supermercado Takahashi.

Rumo a Barretos

A etapa de Itaquaquecetuba da Liga Nacional de Rodeio de montaria em touros conheceu seu grande vencedor na noite desse sábado. A final da luta pela fivela de campeão foi marcada por muita adrenalina. Com 269,25 pontos, André Pereira, de Suzanápolis-SP, sagrou-se vencedor e garantiu a vaga na etapa da Liga, que acontecerá em Barretos-SP, em 2024:

“Foi uma etapa com competidores de alto nível. Só tenho a agradecer a Deus, por ter chegado até aqui, e ao público, que, ao longo desses dias, prestigiou o evento”, festejou Pereira.

O diretor da Liga Nacional de Rodeio, Rubinho Gouveia, elogiou a estrutura do rodeio de Itaquá:

“É uma estrutura de cinema, de altíssima qualidade. Estamos acostumados com rodeios Brasil afora, mas uma festa destas, com todos esses shows, não se vê todo dia”, pontuou.

Neste domingo, quem abre os shows é a DJ Maju Santana, às 20h. Em seguida, sobe ao palco do Itaquá Rodeio Fest a “Boiadeira” Ana Castela, às 21h30. Os portões abrem às 14 horas.