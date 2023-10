Zé Luiz é escolhido o melhor vereador de 2022/2023

O vereador Zé Luiz (PL) foi o vencedor do Prêmio Melhores do Ano 2022/2023 na categoria Vereador. A escolha foi feita por votação popular na internet, organizada pela Agência Midaz entre os meses de Junho e Julho desse ano. Durante o período, profissionais e empresas foram escolhidas pelos internautas em pesquisa espontânea, dividida por categoria profissional.

Para o vereador, que está no primeiro mandato, a premiação é um reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos quase três anos dessa legislatura. Em suas redes sociais, Zé Luiz agradeceu os internautas pela expressiva votação que, segundo ele, é o reflexo do compromisso com a cidade.

“Este reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso com a cidade de Mogi das Cruzes e com os mogianos”, afirmou o vereador Zé Luiz.

O vereador, que foi eleito em 2020 pelo PSDB, filiou-se recentemente ao PL, num evento que contou com a cúpula do partido, incluindo o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto e os deputados Marcio Alvino, Marcos Damásio e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado, todos da mesma legenda partidária.