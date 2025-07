Vox2you Mogi das Cruzes completa um ano em Mogi das Cruzes

Unidade desenvolve oratória e autoconfiança

A arte de se comunicar bem tem transformado a vida de muitos mogianos desde que a Vox2you Mogi das Cruzes, escola especializada em oratória e comunicação de alta performance, chegou à cidade. Inaugurada em 16 de julho de 2024, a unidade local da maior escola de oratória da América Latina completa seu primeiro ano de atividades com motivos de sobra para comemorar: turmas cheias, alunos transformados e histórias inspiradoras.

Sob a liderança dos médicos Sabrina Athie Vaz Ferreira e Romero Fonseca Vieira Junior, a unidade foi aberta com o propósito claro de impactar vidas por meio da comunicação. O casal conheceu a Vox2you como alunos e, encantados com os resultados do curso na própria jornada, decidiram levar a metodologia para Mogi. “A comunicação nos tirou da zona de conforto e nos mostrou um caminho de evolução real. Queríamos que outras pessoas tivessem acesso a isso”, conta Sabrina.

A Vox2you nasceu há mais de uma década em Cravinhos-SP, próxima a Ribeirão Preto, e hoje conta com mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil. Sua metodologia é prática, moderna, dinâmica e emocionalmente inteligente, com técnicas validadas para uso imediato em situações do dia a dia.

Entre os cursos oferecidos, o Academy 3.1 é o grande destaque. Trata-se de um treinamento completo com 30 aulas presenciais de três horas cada, totalizando 90 horas de conteúdo. O curso é voltado a três perfis principais: pessoas que desejam vencer o medo de falar em público, aprimorar a performance e posicionamento, ou se comunicar com autoridade nas redes sociais. São mais de 80 técnicas e 120 dinâmicas aplicadas em grupo, com ênfase em prática e troca de experiências.

Outro diferencial do Academy são as quatro mentorias individuais incluídas, que permitem um acompanhamento personalizado da evolução do aluno. Durante os encontros semanais, há ainda o momento especial do coffee break com a “Dinâmica do Caixote”, quando os participantes sobem em um pequeno palco improvisado para falar de forma espontânea, testando na prática as habilidades desenvolvidas.

Além do Academy 3.1, a Vox2you Mogi oferece outras opções de formação, como o Master 3.0, com 13 aulas, indicado para quem busca desenvolvimento mais rápido, com mentorias e acesso ao app da Vox; Intensivox, que é uma imersão de 16 horas (um fim de semana) para desbloquear a comunicação de forma acelerada; e In Company, com treinamentos personalizados para empresas, com foco em vendas, atendimento, liderança e apresentações eficazes.

Todos os cursos são presenciais e práticos, e têm como missão central desbloquear o potencial comunicativo das pessoas, respeitando sua individualidade, com apoio de professores altamente capacitados e um ambiente acolhedor que estimula o crescimento pessoal.

Neste mês de julho, em comemoração ao aniversário de um ano da unidade, a escola está com condições especiais para novos alunos, especialmente na semana de 14 a 19 de julho, além da realização do desafio “1 ano de voz”, uma competição interna entre alunos com premiações, desafios práticos e celebrações.

“Mais do que ensinar a falar bem, nós ajudamos pessoas a acreditarem no seu potencial e se posicionarem com confiança no mundo”, reforça Romero. Em um ano de atuação, a Vox2you Mogi das Cruzes já transformou dezenas de trajetórias — e segue firme no propósito de dar voz a quem deseja se comunicar com impacto.

Endereço: Rua Agostinho Caporali, 38. Jardim Armênia. Mogi das Cruzes.

Telefone: ⁠(11) 96951-0669

⁠Instagram: @vox2you.mogidascruzes

Foto 1 – Local tem espaço amplo para atender os alunos da melhor forma possível

Foto 2 – Escola faz aniversário e presenteia novos alunos