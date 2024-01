Volta às aulas: pediatra indica cuidados com a saúde das crianças

O início do ano letivo demanda uma série de adaptações no cotidiano das crianças. A volta às aulas envolve o início de uma nova etapa cheia de desafios e de novas aprendizagens. Nesse sentido, para que o dia a dia seja retomado sem surpresas ou intercorrências, o pediatra da Hapvida NotreDame Intermédica, Maurício Cavalcante, reforça a importância dos cuidados com a saúde dos pequenos.

“Os pais precisam estar atentos à atualização do calendário vacinal e à realização de exames de rotina. Por meio do acompanhamento pediátrico, prevenimos doenças e buscamos resolver problemas relativamente comuns nessa etapa da vida”, introduz.

De acordo com o especialista, além de avaliar e fortalecer a imunidade, é fundamental investigar possíveis anemias, parasitoses, dislipidemias [elevados níveis de gordura no sangue] e eventuais desarranjos na glicemia. “É importante, também, verificar se está tudo em ordem com o trato urinário”, acrescenta.

Hidratação e alimentação saudável: duas aliadas indispensáveis

Paralelamente, o papel da hidratação, sobretudo durante os períodos mais quentes do ano, torna-se ainda mais relevante para o bom funcionamento do organismo. “Diante das altas temperaturas registradas em diversas regiões do Brasil, a desidratação torna-se um perigo prevalente. A criança deve consumir entre 1,5L e 2L de líquidos por dia, podendo optar por água, sucos naturais e água de coco”, orienta.

O pediatra alerta, ainda, para os cuidados com a alimentação. “Além de fornecer uma dieta equilibrada — rica em nutrientes — os pais devem estar atentos à conservação dos alimentos. O verão favorece a cultura de bactérias, aumentando o risco de infecções intestinais”, pontua.

Maurício Cavalcante sugere, também, que eventuais dúvidas devem ser elucidadas junto ao pediatra de sua confiança. “A avaliação clínica é o melhor caminho para garantir que a saúde do seu filho está em boas mãos”, assegura.