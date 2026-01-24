Volta às aulas: mais que um recomeço, um compromisso coletivo

Com o início de mais um ano letivo, Mogi das Cruzes retoma uma de suas rotinas mais importantes: o retorno de crianças e adolescentes às salas de aula. A volta às aulas vai além do reencontro entre alunos e professores ou da retomada do calendário escolar. Ela representa um compromisso coletivo com o futuro da cidade, com a formação de cidadãos e com a redução das desigualdades por meio da educação.

O período é marcado por expectativas, mas também por desafios. Para muitas famílias, o início do ano letivo traz preocupações com material escolar, transporte, alimentação e adaptação dos estudantes, especialmente daqueles que ingressam pela primeira vez na rede de ensino. Já para escolas e gestores públicos, é o momento de garantir estrutura adequada, profissionais preparados e ambientes seguros e acolhedores.

Em Mogi das Cruzes, a educação tem papel estratégico no desenvolvimento social e econômico do município. Investir em ensino de qualidade significa investir em oportunidades, inclusão e progresso. O retorno às aulas reforça a necessidade de políticas públicas eficientes, diálogo constante com a comunidade escolar e atenção às demandas que surgem no cotidiano das unidades de ensino.

Também é fundamental lembrar que a responsabilidade pela educação não se restringe às escolas. Famílias, poder público e sociedade civil precisam atuar de forma integrada, acompanhando o desempenho dos estudantes, valorizando os profissionais da educação e criando um ambiente favorável ao aprendizado dentro e fora da sala de aula.

Que a volta às aulas em Mogi das Cruzes seja marcada não apenas pelo recomeço do calendário escolar, mas pela renovação do compromisso com uma educação mais justa, acessível e transformadora. O futuro da cidade passa, inevitavelmente, pelos caminhos que se constroem hoje dentro das escolas.

