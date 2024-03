Volta às aulas e ao trabalho: marca baiana faz campanha com kits personalizados

Final de Carnaval é o início do ano de verdade. É o que muitos dizem, quase como um ditado popular. Fato é que agora os profissionais e estudantes se preparam para novos ciclos. Para as escolas, o crescimento nas matrículas tem sido de 5,4% até o momento, é o que define pesquisa da Undime Bahia. Paralelamente, o trabalho remoto, ou home office, também está em ascensão na capital baiana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 1 em cada 10 pessoas na cidade utilizam o formato hoje em dia.

Com todo o movimento dessas crescentes, a organização caseira se torna macete fundamental para maiores resultados e tranquilidades. Diante desse cenário, marcas baianas como a Sabrinas (@sabrinasgifts), renomada por seus itens sustentáveis e duráveis, estão criando novos kits personalizados. “Pastas, agendas, estojos e mais opções com as iniciais dos compradores e com cores selecionadas a dedo fazem parte dos kits. Os nossos clientes sinalizam que ter algo personalizado e unificado os ajuda na organização”, explica Jamile Nascimento, CEO da empresa.

✅ Especialistas explicam a importância de usar o papel e indicam mais estratégias:

Mas engana-se quem pensa que basta ter os produtos em mãos. A Consultora em Organização Fernanda Negrão ressalta a importância de estabelecer uma rotina tanto para crianças quanto para adultos. “Primeiro, vamos desenhar a rotina. Depois, entender o cotidiano, construir o tempo e, em seguida, montar o dia a dia de acordo com as necessidades do sujeito”, orienta Fernanda.

A profissional explica que, para conseguir iniciar a organização as atividades diárias, tanto para crianças quanto para adultos, vale a pena utilizar o papel, mesmo que tudo seja transferido para o digital posteriormente. Isso vai ajudar a visualizar e fixar todas as tarefas, sejam elas do âmbito profissional ou do pessoal. “Esse movimento de ter um controle maior sobre afazeres pode evitar efeitos colaterais comuns da falta de organização, como a ansiedade e a procrastinação”, conclui.

Esse processo foi indicado até mesmo por Mark McCormak, que fez uma pesquisa interna em Harvard e determinou que quem anota seus objetivos em papel tem resultados dez vezes maiores.

Para ajudar no costume, a tendência é que as marcas de personalização apostem em kits que facilitem essa rotina. A Sabrinas, por exemplo, vai do papel ao digital, com suportes para notebooks, além de colaborar com pais e mães ao oferecer opções que vão desde organizadores de looks para os alunos até nécessaires para armazenar itens essenciais do dia a dia, como medicamentos.

Os kits também podem incluir itens transparentes, que facilitam a visualização e transporte de produtos de higiene, como fraldas, shampoo e lenços umedecidos.

Para quem busca realizações mais velozes, além de apostar nos kits, fazer atividades do mesmo estilo em sequência pode ajudar. Essa é a indicação dada pela empresária soteropolitana Lorena Miranda, que alerta: “Não cuide primeiro do que é apenas urgente, priorize o que é urgente e importante antes de qualquer coisa. Logo após, cuide do que é apenas importante. E só depois foco no que é apenas urgente. Essa é uma técnica do livro Primeiro o Mais Importante”, exclama.

Para pais e mães, a professora Maria Luzia pede que prevejam imprevistos: “Deixem espaços nas agendas para eles. Isso serve também para qualquer vida profissional. Usar checklist deixando

pequenas folgas na agenda ajuda”.

Com vendas triplicadas entre 2023 e 2024, Jamile Nascimento, da Sabrinas, explica que observa grande busca dos soteropolitanos por itens sustentáveis e exclusivos para esses alinhamentos. “Seja pela busca de brindes corporativos ou de kits pessoais, o foco é na durabilidade do produto e sensação de exclusividade também no processo dos bastidores. É importante pensar em como elaborar itens de forma sustentável. Isso ajuda na organização”, conclui.