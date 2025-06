Vôlei feminino é campeão por Mogi nos Jogos da Melhor Idade

Equipe terminou a competição de forma invicta

Mogi das Cruzes se destacou novamente no vôlei feminino categoria 60 anos e vendeu os Jogos da Melhor Idade (Jomi). A modalidade foi disputada em Pindamonhangaba-SP. No sábado (7), a decisão foi disputada e as mogianas venceram a cidade de Lorena, por 2 sets a 0, terminando a competição invictas.

A equipe tem apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e realizam seus treinamentos no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar, e nos ginásio do Parque da Cidade.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib, “Este resultado é fruto de um trabalho consistente e desenvolvido com muita qualidade em Mogi das Cruzes. As atletas e comissão técnica estão de parabéns pelo desempenho e por representar tão bem o nome de nossa cidade”.

Na primeira fase, realizada no final de maio, Mogi das Cruzes venceu duas partidas, contra São José dos Campos e Guarulhos. Os dois jogos terminaram em 2 sets a 0 para a equipe mogiana.

Já na semifinal, realizada no sábado (7), Mogi das Cruzes bateu Poá e se classificou para a grande decisão. No jogo final, as mogianas foram superiores às adversárias e venceram Lorena por 2 sets a 0.

Os Jogos da Melhor Idade são organizados pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado e têm o objetivo de fomentar o desenvolvimento esportivo, promovendo saúde e bem estar para pessoas com mais de 60 anos, nos municípios do estado de São Paulo.

Mogi das Cruzes foi representada por 85 atletas, que disputaram nove modalidades.

“A prática de atividades físicas, esportivas e de lazer pelos idosos é importante tanto para a saúde física quanto mental desta população, além de ter um componente de socialização das pessoas, que podem sair de casa, conhecer novos amigos e se divertir. A participação de Mogi das Cruzes nos Jogos da Melhor Idade tem este viés, valorizando o bem-estar e a qualidade de vida desta população”, afirmou o secretário municipal Fred Abib.

Neste ano, os Jomi foram realizados de forma descentralizada, nas cidades de Arujá, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, São Sebastião, Suzano e Taubaté. Ao todo, 37 municípios disputaram as competições, divididas nas cidades-sede de acordo com cada uma das 15 modalidades.

