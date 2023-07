Vol. Fernando Pinheiro Franco

A Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, além de ser a via mais movimentada da cidade é onde se concentram os grandes bancos, ou o centro financeiro de Mogi. A avenida até o início da década de 70 tinha a mão invertida, entrava-se na cidade por ela saia-se pela Rua Ipiranga.

Mas quem foi Fernando Pinheiro Franco?

Fernando foi o sexto filho do casal Galdino Pinheiro Franco e Júlia Pinheiro, de tradicional família mogiana, nascido em 10 de fevereiro de 1912. Morava no casarão da família na rua José Bonifácio, no casarão que está em pé até hoje.

Seus primeiros estudos foi no tradicional Cel. Almeida, depois foi para São Paulo para continuar os estudos. Lá, na casa de familiares, estudou na Escola do Comércio de São Paulo. Com o passar dos anos estudou música, tocava piano, aprendeu outras línguas, era esportista e trabalhava num grande banco de São Paulo.

Em outubro de 1930, com 18 anos, recebeu as primeiras notícias da revolução de Getúlio Vargas. Em novembro, o ditador invadiu o Rio de Janeiro, então ainda capital Federal. A deposição do governador Carlos Prestes recém eleito e a prisão de Washington Luis acirraram os ânimos dos brasileiros.

Em São Paulo, o Partido Republicano passou a promover várias manifestações e em maio de 1932 numa reação das forças de Getúlio morreram quatro estudantes, Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, cujas iniciais dos nomes viriam a formar o MMDC, legenda revolucionária paulista.

Voluntário Fernando Pinheiro Franco – reprodução do livro História de Mogi das Cruzes – Isaac Grinberg – 1961

Alguns dias depois do acontecido, em Mogi das Cruzes foi organizado uma lista de 79 voluntários mogianos liderados pelo Capitão Antenor Bolina. Assim surgiu o 1º Batalhão de Caçadores de Mogi.

Em São Paulo, Fernando Pinheiro Franco também se voluntariou, integrando a 2ª Companhia do Batalhão Piratininga onde foi combater no norte do estado.

Poucos dias depois da sua partida para o front, na manhã de 5 de agosto, o batalhão a qual Fernando estava vinha sofrendo vários ataques em Morro Verde, região de Cruzeiro. Num desses ataques Fernando foi alvejado por uma bala de fuzil.

Em 15 de agosto, um trem composto de um vagão especial, chegou na estação de Mogi trazendo o seu corpo envolvido pelas bandeiras brasileira e paulista. Foi sepultado no dia seguinte em meio a muito emoção e homenagens dos mogianos. E para que o povo mogiano nunca o esquecesse, a antiga Avenida São Paulo, prolongamento da rua José Bonifácio, recebeu o nome de Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

