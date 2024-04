Rodrigo Moretti: inglês sem sair de casa

A escola de inglês Rodrigo Moretti, localizada em Mogi das Cruzes, tem 25 anos no mercado oferece aulas online que se adaptam à rotina dos alunos. Utilizando aplicativos de vídeo e um plantão de dúvidas online, os estudantes podem aproveitar o aprendizado do inglês no conforto de suas casas, sem comprometer suas agendas ocupadas.

Com preços acessíveis, a escola mantém a qualidade de ensino que já é reconhecida por seus alunos. Utilizando o método Cambridge, as aulas online priorizam a conversação, mas também não negligenciam a gramática. A escola está preparada para atender desde alunos iniciantes até os mais avançados, oferecendo certificados em todos os cursos, inclusive o Certificado TOEFL que é reconhecido em todo o mundo.

O professor Rodrigo Moretti fala sobre esse foco nas aulas online. ”Queremos proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizado de qualidade, adaptada às suas necessidades e rotinas. Nossas aulas online são uma extensão desse compromisso. Utilizamos a tecnologia para criar um ambiente de aprendizado interativo e conveniente, onde os alunos podem desenvolver suas habilidades linguísticas sem sair de casa”, diz.

Além das aulas online, a escola oferece turmas presenciais com turmas reduzidas, visando maximizar a aprendizagem. Os alunos têm a oportunidade de experimentar uma aula gratuitamente, antes de se comprometerem com o curso.

Segundo idioma

Falar inglês é uma habilidade essencial nos dias de hoje, abrindo portas tanto no mercado de trabalho quanto em oportunidades de estudo e viagem. Dominar o inglês permite uma comunicação mais eficaz em um mundo cada vez mais globalizado.

“Acreditamos que o inglês é uma ferramenta essencial para o crescimento pessoal e profissional, e é por isso que nos dedicamos a oferecer cursos que combinam eficácia e acessibilidade. Estamos comprometidos em capacitar nossos alunos a alcançarem seus objetivos linguísticos e, consequentemente, a expandirem suas oportunidades pessoais e profissionais”.