Tecnologia educacional é destaque em eventos de tecnologia e inovação

O trabalho será apresentado em um webinar com a Samsung e uma mesa-redonda com a MegaEdu, BID e o projeto uruguaio CEIBAL

O trabalho de tecnologia educacional da Prefeitura de Mogi das Cruzes é referência e será destaque em eventos importantes do setor de tecnologia e inovação. Nesta terça-feira (07/05), às 17 horas, o case mogiano será apresentado em um webinar com a multinacional Samsung. A cidade também estará, na quinta-feira (09/05) em uma mesa-redonda realizada pela MegaEdu, com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o projeto uruguaio reconhecido internacionalmente, CEIBAL.

A rede municipal de ensino recebeu, no último ano, o maior investimento em tecnologia e conectividade desde o início do programa de tecnologia educacional na cidade. “Estamos preparando os pequenos mogianos para o futuro com tecnologia de ponta e conectividade de alta qualidade em toda a cidade. É um investimento que leva a mesma oportunidade para todos”, disse o prefeito Caio Cunha.

Mogi das Cruzes é umas primeiras redes a oferecer 1MB por aluno e período, padrão internacional “Education Superhighway” para todas as unidades municipais. O investimento foi de mais de R$12 milhões na aquisição de equipamentos e quatro mil chromebooks e conectividade de alto padrão para as unidades escolares.

As ações foram desenvolvidas pela Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Tecnologia Educacional (DTE). Um dos diferenciais do programa mogiano é de que todo o trabalho tem sido feito pela equipe técnica do departamento, que atua em três frentes: dados da educação, infraestrutura de Tecnologia da Informação da Educação e Programa de Tecnologia Educativa.

“Conseguimos levar conectividade de alta qualidade para as escolas com um trabalho feito bem próximo as escolas, acompanhando de perto as necessidades de cada unidade escolar. A tecnologia amplia as oportunidades de aprendizagem, oferecendo novos recursos para os professores”, disse Pedro Passos, diretor do DTE.

O case de sucesso mogiano será apresentado nesta terça-feira (07/05), às 17 horas, no Webinar – Soluções de Educação Samsung SDS e Prefeitura de Mogi das Cruzes – Case de Sucesso. O evento terá a presença de Rosalvo Batista do Rego Neto, chefe da Divisão de Infraestrutura, Suporte e Tecnologia do Departamento de Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Head de Vendas da Samsung SDS, Cleiton Pacheco.

Em agosto do ano passado, o vice-presidente da Samsung Global e gestores da multinacional na América Latina estiveram na cidade para conhecer mais sobre o trabalho de tecnologia educacional desenvolvido em Mogi das Cruzes e as ações da cidade no fomento à tecnologia e inovação.

Encontro internacional

Na quinta-feira (09/05), Mogi das Cruzes participará do evento Conectividade nas Escolas Públicas – Uma discussão Cross-Territorial, uma mesa-redonda realizada pela MegaEdu, com o objetivo de elucidar a importância da conectividade em diferentes territórios. O encontro será transmitido pelas plataformas da instituição.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes irá participar com o BID, fomentador do tema em diferentes regiões mundo e o projeto uruguaio CEIBAL, case de sucesso em conectividade reconhecido internacionalmente. “Este evento é uma oportunidade de não só compartilhar nosso trabalho, mas para trazermos experiências importantes de instituições de referência para agregar e transformar o futuro das nossas crianças”, disse o prefeito.

Mogianos estão sendo preparados para o futuro.