Projeto incentiva jovens no mercado de trabalho

O projeto “Jornada Jovem Consciente”, organizado pela Suzano, em parceria com o Instituto Bold, tem a missão de fomentar a equidade de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de aceleração e projeção de talentos no mercado de trabalho.

Com a disponibilidade de 100 vagas na região de Suzano, o projeto é direcionado a estudantes de baixa renda, provenientes de escolas públicas, com idades entre 14 e 17 anos. O objetivo é acelerar tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional desses jovens, fornecendo ferramentas para que eles possam ingressar ou aprimorar sua atuação em grandes organizações.

O coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins, destaca que a parceria com o instituto está alinhada com os compromissos da empresa, que incluem metas de longo prazo para combater a pobreza e promover o desenvolvimento social. O intuito é tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza nas áreas onde atua, até 2030.

Segundo o coordenador, “apoiar projetos como este é mais do que uma iniciativa isolada, é um reflexo da visão de uma empresa centenária, que busca atuar como agente de transformação na comunidade em que está inserida, e, também, ajudar a formar pessoas que inspiram e transformam, impulsionando mudanças significativas e duradouras na sociedade”.

A proposta do projeto é oferecer um acompanhamento, com duração total de 300 horas, distribuídas em dois encontros semanais, cada um com duração de uma hora e meia, sendo realizado de forma on-line, com início sempre às 18h, visando garantir que as atividades não interfiram no desempenho escolar dos alunos.

Serão oferecidas, aos jovens participantes do projeto, diferentes etapas da jornada, que vão desde a conscientização sobre seu propósito de vida até o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho e orientação de carreira.

Entre os resultados esperados do programa, estão o desenvolvimento de autoconhecimento, inteligência emocional, habilidades técnicas e socioemocionais, além de indicadores-chave de desempenho para avaliar o progresso dos participantes.

Inscrições

As inscrições para a jornada estão abertas e seguem até 12 de maio. O início das aulas está agendado para o próximo dia 20, com encerramento previsto para 20 de agosto. Para participar, os interessados devem acessar o site do Instituto Bold (https://www.institutobold.org.br/jornadajovemconsciente2024).

Instituto Bold

O Instituto Bold nasceu em 2017 em Boston, nos EUA, com a missão de se tornar uma aceleradora de pessoas, com foco em inteligência emocional e empreendedorismo, sendo a ponte entre jovens e empresas para fomentar diversidade e inclusão social.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Seus produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, e abastecem mais de 100 países. A empresa trabalha com celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam o propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e o trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, possui ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br.

