Mais de 30 mil pessoas participaram da Festa de São Benedito

O dia 14 foi o último dia da Festa de São Benedito, em Mogi das Cruzes. Pela primeira vez, a festividade contou com 11 dias de quermesse, procissões e missas, além do ato excepcional de elevação da igreja à paróquia, ministrado pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini na abertura do evento e muito celebrado por toda a comunidade.

Como balanço de toda essa festividade, ocorrida entre os dias 4 e 14 de abril, os Festeiros, Tatiana Rodrigues e Cláudio Pereira, relataram cerca de mais de 30 mil visitantes, que passaram pelas procissões, missas, parquinho, barracas e museu que mostrou a história da igreja, do santo padroeiro e das cerimônias. De acordo com os capitães de mastro, Renata Sponda e Marcel Pupo, o carro-chefe do evento foi o churrasco. Já o tortinho, famosa comida típica das festas religiosas, vendeu 2.843 unidades, seguido da fogazza – considerada nova na festividade -, com 2 mil unidades.

Ao todo foram 120 voluntários, que trabalharam todos os dias para que a Festa de São Benedito acontecesse. Para o padre Marcos Sulivan, a festividade foi muito especial. “Ao chegar à igreja, olhar os andores, a multidão de fiéis que nos acompanhava, os voluntários, o meu coração explodiu de emoção”.

E já foram anunciados os nomes dos próximos festeiros: Marcel Pupo e Renata Sponda. “Estou entusiasmada e ansiosa para produzir uma festa ainda mais bonita e mais animada, continuando a honrar o nosso querido santo cozinheiro” comentou a futura festeira.

Novidades

Neste ano, os participantes contaram com procissões, quermesse, parque de diversões, museu (em que os alunos do colégio Placidina foram os responsáveis por montá-lo e por recepcionar os visitantes, mostrando sobre a história do santo padroeiro e da igreja) e com um cardápio reformulado, em que foram incluídos o buraco quente, a fogazza e o churrasco de pernil, além da agilidade para pagamento das compras com o cartão Zig.

A Festa de São Benedito contou com patrocínio da Calimazzo Madeiras, Restaurante Morumbi, Agência Pra Viver de Turismo, Yokohama Super Troca de Óleo e da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e com o apoio da TV Diário, Agência 2P e Autenticatto Arquitetura. Como patrocinadores pela Lei de Incentivo à Cultura, a celebração teve a Imot Ortopedia e Traumatologia e Trópico Construtora.

Lei de Incentivo à Cultura

A quermesse de São Benedito é considerada uma celebração cultural, além de religiosa, e há anos é patrimônio imaterial de Mogi das Cruzes, entrando no calendário festivo da cidade. O financiamento pela LIC veio porque a festa, além de ser, ela própria, patrimônio cultural imaterial da cidade, contempla outras grandes manifestações culturais como o afogado, apresentações musicais, museu, congada, entre outros. Diante dessa conquista, os organizadores recebem o apoio da Secretaria da Cultura.