Clube de Campo arrecada doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Itens como garrafas de água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, bem como toalhas, lençóis, cobertores e edredons podem ser doados

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está atuando como ponto de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas até 31 de maio, na secretaria, na recepção e na academia do clube. Itens como garrafas de água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, toalhas, lençóis, cobertores, edredons e produtos de limpeza são bem-vindos. A campanha é aberta à participação de toda a população.

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul afetaram um grande número de municípios, totalizando 388, o que representa aproximadamente 78,13% dos 497 municípios do estado. Esses dados foram divulgados pelo boletim da Defesa Civil estadual, atualizado às 9h desta terça-feira (7/5). Além disso, o balanço aponta 90 mortes confirmadas como resultado dos temporais. Ao todo, 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia.

O presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, destaca a importância de o complexo mogiano atuar para ajudar a minimizar os danos causados pelas chuvas aos moradores da região atingida:

“O Clube de Campo de Mogi das Cruzes se solidariza com as vítimas dessas tragédias e se coloca como um ponto de apoio para arrecadação de doações. É fundamental que cada um de nós faça a sua parte. Cada doação, por menor que pareça, faz a diferença na vida daqueles que perderam tudo. Nosso compromisso vai além de ser apenas um espaço de lazer. Estamos aqui para servir à comunidade e fazer a diferença nos momentos mais desafiadores. Por isso, convoco todos os associados, funcionários e amigos do clube a se engajarem nessa causa nobre e a demonstrarem o verdadeiro espírito de união”, reforçou.

Solidariedade

Esta não é a primeira vez que o Clube de Campo engaja os associados para participarem de arrecadações em prol de vítimas de desastres naturais: em fevereiro em 2023, o complexo, em parceria com o Instituto Pró Bem, arrecadou 10 toneladas de donativos para as famílias atingidas pelas chuvas no Litoral Norte de São Paulo.

Até o dia 31 de maio, as doações podem ser entregues na secretaria, na recepção e na academia do clube