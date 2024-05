Acidente com atletas do Guararema Futsal deixa um morto

Voltando para Guararema, carro atinge canaleta de concreto; acidente deixa um morto e dois feridos

Por volta das 3 horas da última quarta-feira (08/05), cinco atletas do Guararema Futsal sub-20 sofreram um acidente de carro na Mogi-Guararema.

Um dos jovens que estava no carro, Liedysson Thiago Oliveira da Silva, de 20 anos, morreu e outros dois, João Honório e Pedro Oliveira, foram encaminhados ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e permaneceram em observação. Vinicius Silvinha e Rafael “Smigol” não foram hospitalizados.

De acordo com a apuração, os jovens estavam voltando para Guararema após um jantar em Mogi das Cruzes quando o carro perdeu o controle e atingiu uma canaleta de concreto. A Polícia Rodoviária informou que o veículo estava com sete passageiros e, por isso, havia pessoas que estavam sem o cinto de segurança.

Neste sábado (11/05), o Guararema Futsal entraria em campo contra a equipe do Francisco Morato Futsal, em uma disputa fora de casa pela Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF). Porém, a partida foi cancelada devido aos fatos. Liedysson era o artilheiro do time e da competição.

Em nota, a Prefeitura de Guararema lamentou a morte do atleta: “Lamentamos profundamente a morte do jovem atleta Liedysson Thiago Oliveira da Silva, que vinha fazendo ótima campanha pela equipe sub-20 do Guararema Futsal”.

O local e horário do velório e do sepultamento não foram informados.

