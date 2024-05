Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem abre a programação musical na Festa do Divino

Sob a regência do maestro Lelis Gerson, artistas mogianos, como Aline Chiaradia e Gui Cardoso, se apresentam no palco a partir das 20h15; até o último dia da festa, outros cantores passarão pelo evento

Artistas nacionais e regionais enriquecem ainda mais a programação cultural da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, com shows na quermesse e entrada gratuita. Logo no primeiro dia do evento, no dia 9 de maio, a organização já promete apresentar um grandioso espetáculo com o concerto da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e artistas mogianos. Até o último dia da festa, passarão pelo palco nomes como Demônios da Garoa, Ivan Lins, João Vitor Mafra, Banda Band It e Tony Angeli (veja a programação no quadro abaixo). Além disso, os grupos folclóricos também estarão na quermesse. A coordenação dos shows e eventos é de Gérson Barros.

Sob a regência do maestro Lelis Gerson, subirão ao palco, às 20h30, 11 artistas, como Aline Chiaradia, Eduardo Henrique, Guilherme Dela Plata, Vando Negretti, Xavier Filho, Demétrio Ferrari, Gui Cardoso, Érica Battani, Henriette Fraissat, Emy Marques e Karen Santana. A temática do repertório para este evento é o Divino Espírito Santo. Neste dia, a Congada São Benedito Coração de César estará presente, a partir das 19h30.

No dia 10 de maio, quem sobe ao palco, às 20 horas, é o Demônios da Garoa. Referência inigualável no cenário artístico nacional, o grupo está na estrada há 81 anos e vem com um repertório que abraça o samba de raiz, com canções que são verdadeiros hinos do cancioneiro popular, como Trem das Onze e Saudosa Maloca. Em seguida, às 22h15, é a vez do Grupo Modão Brasil, de Mogi das Cruzes, se apresentar. Neste dia, a Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida estará presente, a partir das 19 horas.

As atrações do dia 11 de maio ficam por conta da apresentação do missionário e cantor Dunga (PHN) e banda, às 19h30. Às 21h30, a banda True Colors tocará na quermesse.

No domingo, 12 de maio, Dia das Mães, o palco ficará bem agitado com o show do João Vitor Mafra e da banda Nagarage (The Voice Kids), às 19 horas. Às 20h30, a banda Band It – Lelo e Amigos, prometem um grande espetáculo. No Cantinho da Viola, às 20 horas, ocorrerá a final do 3º Concurso de Interpretação de Música Sertaneja Raiz “Prêmio Jorge Correa”. O grupo folclórico deste dia é a Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo, a partir das 18h30.

Os shows na quermesse da Festa do Divino (com entrada gratuita)

9 de maio

19h30 – Grupo Folclórico: Congada São Benedito Coração de César

20h30 – Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes com 11 artistas mogianos convidados

10 de maio

19h – Grupo Folclórico: Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida

20h00 – Show do Grupo Demônios da Garoa

22h15 – Show do Grupo Modão Brasil

11 de maio

19h30 – Cantor Dunga (PHN) e banda

21h30 – Show da banda True Colors

12 de maio

15h – Grande show infantil – Tarde dos Folguedos Infantis “Benedito Dias” com a Trupe “Lelé e Lili” – Especial Dia das Mães

18h30 – Grupo folclórico: Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo

19h – Show do João Vitor Mafra e da banda Nagarage (The Voice Kids)

20h30 – Show da banda Band It

13 de maio

19h – Grupo folclórico: Congada São Benedito Coração de César

19h – Show do Zé Reinaldo e Amigos (Shirley Luzia e Prata Fina, Rodrigo Bak e Rafael, Beijoca e amigos, Zé Rico Cover e Alexandre Trinado) em comemoração aos 20 anos do Zé Reinaldo na Festa do Divino

14 de maio

19h – Grupo folclórico: Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida

20h – Show do Tony Angeli e banda

21h45 – Show do Grupo Regional de Viola Caipira

15 de maio

19h – Grupo folclórico: Congada Santa Efigênia

20h15 – Show de Charles Maia (Tim Maia Cover)

22h – Show de Daniela Gomes e banda

16 de maio

18h30 – Grupo folclórico: Congada Divino Espírito Santo

20h – Show da banda Os Incríveis

22h – Show country de Waguinho e Nashville

17 de maio

19h – Show do Gustavo Spínola

20h30 – Show do cantor e compositor Ivan Lins

22h30 – Banda Combo

18 de maio

19h30 – Show de Adriana Arydes e banda (Canção Nova)

21h30 – Show da banda Latitude e convidados

19 de maio

17h – Show de Júlia Reis e banda

19h – Show de João Pedro e banda

20h30 – Show de Kelly e banda – local

22h30 – Encerramento da quermesse da Festa do Divino 2024

Horário da quermesse

Do dia 9 de maio a 19 de maio, a quermesse funcionará das 18h30 às 23 horas (dias de semana) e das 14 horas às 23h30 (aos fins de semana), no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica), no bairro Mogilar.

