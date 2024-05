Oficina de Portfólio tem inscrições abertas

Interessados já podem se inscrever gratuitamente

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Portfólio, que será realizada no próximo dia 16, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A ação gratuita foi possibilitada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As inscrições já podem ser feitas de maneira on-line, pelo site do Sebrae.

A formação acontecerá das 13h45 às 17h45 e tem o intuito de destacar a importância de se mostrar de maneira qualificada a trajetória artística e cultural para um avaliador – alguém que não te conhece – de modo a valorizar os melhores resultados e ampliar as chances de ser bem compreendido.

Para a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, o portfólio é fundamental para mostrar a qualidade dos trabalhos e a diversidade de experiências de um profissional da arte e da cultura. “A oficina construída em parceria com o Sebrae vai contribuir para apresentar orientações, citar erros a serem evitados e apresentar as melhores práticas e referências, pensando na valorização profissional de nossos artistas e no atendimento a critérios de avaliação dos principais editais de cultura”, comenta.

Ao todo, estão disponíveis 50 vagas, e, durante a oficina, serão destacadas instruções e dicas sobre como melhorar a forma de apresentação de informações, de que forma diferenciar o que é relevante para constar no portfólio, como organizar o registro e a comprovação dos trabalhos prestados, indo de dicas mais operacionais (como legendar e descrever a atuação em fotos e vídeos), até orientações mais gerais, de caráter artístico e técnico.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.

Centro Cultural recebe a Oficina de Portfólio