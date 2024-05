Fundo Social amplia pontos de doação para a “Campanha do Agasalho”, em Suzano

Facilitar a doação pelos munícipes foi um dos objetivos do Fundo Social

Com o objetivo de intensificar a arrecadação e facilitar as doações de peças de vestuários por parte da população, a “Campanha do Agasalho 2024”, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano, ampliou o número de pontos de recolhimento de roupas e cobertores em mais dez locais.

Com o tema “Quem compartilha amor, multiplica calor. Doe peças em bom estado e aqueça corações”, a campanha projeta superar a marca de 1 milhão de itens doados somando as últimas oito edições e, para alcançar esse número, o Fundo Social visa arrecadar 220 mil itens neste ano.

Os novos locais que receberam caixas para a campanha foram: a Associação Filantrópica Cuido de Ti (rua Nicácio da Silva Bastos, 207 – Vila Fátima); o Comercial Esperança (rua General Francisco Glicério, 1.718 – Jardim Anzai); a Escola Técnica (Etec) de Suzano (rua Guilherme, 325 – Vila Urupês); o Supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta); a Ótica Abreu (avenida Jaguari, 42 – Cidade Boa Vista); o Shibata Supermercados (avenida Armando Salles de Oliveira, 1.520 – Parque Suzano); a Smart Fit Suzano (rua Sete de Setembro, 555 – Jardim Nena); o Condomínio Spazio Supere (rua Regina Cabalau Mendonça, 860 – Jardim São Luiz); e as unidades do Veran Supermercados Centro (rua Benjamin Constant, 894); e Vila Figueira (avenida Antônio Marques Figueira, 1.820).

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, a população tem ajudado, mas, com a ampliação dos locais, deve aumentar ainda mais o número de doações. “Os novos pontos vão facilitar ainda mais o acesso para algumas pessoas, permitindo que deixem roupas e cobertores nestes locais. Estamos falando de supermercados e outros estabelecimentos de grande circulação. Tenho certeza de que aumentaremos nossa arrecadação”, estimou.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

