Clínica da Mulher atinge alta demanda de atendimentos desde a inauguração

A unidade tem sido uma referência no acolhimento do público feminino, oferecendo diversos serviços de saúde

Localizada no Parque Santa Rosa, em Suzano, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos celebrou três meses de funcionamento nessa segunda-feira (29), registrando um notável total de 1.619 atendimentos em 866 consultas desde sua inauguração, no final de janeiro.

A unidade tem se destacado como um ponto de referência no acolhimento do público feminino, encaminhado por meio das unidades de saúde municipais. Durante o Mês da Mulher, em março, a clínica atingiu seu pico de atividades, com 311 consultas e 669 atendimentos.

Dentre os procedimentos mais procurados, destacam-se os exames de Papanicolau, com 41 demandas atendidas, e os testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com 15 solicitações.

Com uma gama diversificada de serviços, a Clínica da Mulher oferece desde consultas ginecológicas até pré-natal de alto risco, planejamento familiar e diversos exames especializados. Cerca de 55% dos atendimentos são de pré-natal de alto risco, contribuindo significativamente para a eficácia dos serviços de saúde pública no município.

O agendamento de consultas na clínica é feito através das unidades da Atenção Básica, e o retorno para novas consultas é agendado conforme a avaliação médica. Para procedimentos específicos, como cirurgias ou exames mais complexos, a mulher pode ser encaminhada pelo profissional da rede ou da própria clínica.

A Clínica da Mulher, que conta com um investimento de R$ 235.289,14, tem desempenhado um papel fundamental na redução do número de atendimentos nos postos de saúde da cidade, possibilitando o redirecionamento de recursos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). Com uma estrutura completa e equipe especializada, a clínica continua sua missão de oferecer atendimento de qualidade e promover a saúde e o bem-estar das mulheres da comunidade.

Atendimento de qualidade é um dos preceitos da Clínica da Mulher