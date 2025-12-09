Vizzela chega ao Mogi Shopping com loja própria

Com presença em 12 mil pontos do varejo e com atuação forte online, marca de maquiagem agora quer
fortalecer a presença física
A Vizzela, marca de maquiagem nacional, vegana e cruelty-free, anuncia a inauguração de sua primeira loja
física na cidade de Mogi das Cruzes, reforçando sua presença no mercado de beleza e a proximidade com
os consumidores locais. A primeira unidade será inaugurada no dia 16 de dezembro, no Mogi Shopping. A
loja funcionará conforme o horário do shopping, das 10h às 22h, com alteração de horário aos domingos.
A inauguração acontecerá ao longo de todo o dia 16 e, a partir das 18h, será realizada uma recepção especial
para influenciadores e imprensa regional, como forma de prestigiar e apresentar em primeira mão o novo
espaço.
A chegada da loja física ocorre após o sucesso dos três quiosques pop-up da marca, localizados em pontos
estratégicos — Shopping Guarulhos, São José dos Campos e Suzano — que já conquistaram o público com a
experiência completa de produtos, cores e atendimento personalizado.
Com um ambiente pensado para proporcionar interação com os produtos e experiências de beleza, a loja
própria permitirá que os clientes explorem todo o portfólio da marca. O público também poderá receber
dicas dos consultores presentes e conferir de perto as novidades da Vizzela.
“Estamos muito felizes em abrir nossa primeira loja física em Mogi das Cruzes, cidade onde nasceu a marca.
Esse espaço representa não apenas a expansão da Vizzela, mas também a oportunidade de estarmos ainda
mais próximos das nossas consumidoras e consumidores, oferecendo experiências únicas com nossos
produtos”, relata Aline Waiser – Diretora de Marketing e sócia-fundadora da marca.
A nova unidade chega como parte do plano da Vizzela de fortalecer sua presença física, combinando a
experiência digital com o contato direto com o público com design moderno e ambiente acolhedor.
O Mogi Shopping se localiza na avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001 – Jardim Armenia, em Mogi das Cruzes.
SOBRE A VIZZELA COSMÉTICOS
Criada em 2019, a Vizzela Cosméticos é uma marca nacional e 100% vegana, que tem em seus pilares a
positividade, diversidade, individualidade das pessoas e o estilo hater free: sempre com muita alegria em
ajudar o próximo, promovendo a inclusão para todos e garantindo que a beleza não tem padrão, nem certo
e errado. Hoje, a marca conta com cerca de 300 variações de produtos, entre maquiagem e
dermocosméticos faciais. Todos os produtos são veganos, cruelty free, com selo de reciclagem, que
respeitam o meio ambiente e as pessoas. A Vizzela busca se tornar a maior e melhor marca de cosméticos
do Brasil, sempre aliando produtos de qualidade com fórmulas desenvolvidas a partir de profundos estudos
químicos, design diferenciado, preço justo e conteúdo original. Todos os itens são dermatologicamente e
oftalmologicamente testados e vendidos em cerca de 10.000 pontos espalhados por todo o Brasil.