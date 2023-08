Vistorias de veículos é na Olho Vivo

Ao comprar um carro usado ou seminovo não tem como verificar e comprovar se tudo está certo com o veículo. Um mecânico de confiança pode até analisar o estado do motor, bombas e peças, mas e se o veículo foi batido? Será que ele não foi furtado? Ou até adulterado? Enfim, são tantos itens e variedades de possíveis problemas que somente uma vistoria completa pode identificar.

É por isso que a Olho Vivo se destaca em Mogi com o serviço de vistorias de veículos. Os serviços colaboram como um instrumento de combate ao roubo e furto de veículos, além de serem importantes mecanismos de informação ao consumidor sobre as condições de estrutura do veículo a ser adquirido.

Além da vistoria de transferência, exigida na compra e venda de veículos, a Olho Vivo se destaca pela vistoria cautelar. Quem explica é a sócia-proprietária da unidade de Mogi, Helen Teruel Guedes: “O serviço de vistoria cautelar está cada vez mais necessário nos dias atuais. Isso porque ela garante mais segurança para que você não adquira um carro double ou com adulterações nas numerações do chassi, motor, câmbio ou ponto de identificação do veículo”.

E comprar carros adulterados sem saber é mais comum do que se imagina: segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), quatro em cada 100 veículos podem ser adulterados ou estar com um agregado trocado. E isso pode passar despercebido ao olho do consumidor, mas não passa por uma rigorosa vistoria da Olho Vivo.

A equipe da unidade de Mogi: atendimento personalizado e assessoria completa (Foto: Evandro Maia)

Importância

Helen destaca a importância da vistoria cautelar para quem vai comprar um veículo. “Um veículo que não é aprovado na vistoria cautelar não pode ser financiado e dificilmente passa em vistoria de seguro. Na nossa vistoria, o cliente tem a certificação da originalidade dos pontos de identificação do seu veículo. É mais segurança para você e sua família”, salienta.

Como exemplo de como danos em um veículo podem ser maquiados, ela fala das fotos desta página, em que um carro batido é reformado para camuflar danos e vendido como se nada tivesse acontecido. “Só a vistoria cautelar vai estar apta a fazer a verificação completa”, diz Helen.

A empresa

Em Mogi das Cruzes há oito anos, a Olho Vivo é uma das maiores empresas ECV – Empresas Credenciadas em Vistorias de Veículos – do país. Na unidade, o cliente conta com uma equipe especializada, assessoria jurídica e atendimento personalizado. A Olho Vivo tem ainda o serviço de vistoria móvel e oferece agendamento online, para maior comodidade.

Olho Vivo Vistorias

Rua Ipiranga, 69 – Centro

(11) 4726-1396

olhovivovistorias.com.br/mogi-das-cruzes