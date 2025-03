Visitas a espaços de acolhimento fortalecem assistência social

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou na segunda-feira (17) visitas a dois importantes espaços de acolhimento na cidade: o Instituto Virtutis e o Instituto Gusmão dos Santos. A iniciativa foi conduzida pela presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul; pelo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; e pelo diretor da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Carlos Araujo.

No Instituto Virtutis, que atende cerca de cem crianças e adolescentes, o trio foi recebido pelo padre Luis Hidalgo e sua equipe. O espaço atua no fortalecimento de vínculos familiares e sociais por meio de atividades socioeducativas, culturais e recreativas, além de acompanhamento social. Durante a visita, foram discutidas estratégias para potencializar o atendimento e ampliar o impacto das ações desenvolvidas.

Por sua vez, no Instituto Gusmão dos Santos, que acolhe aproximadamente 400 pessoas, entre mulheres, crianças e adolescentes, o foco está na assistência social e na capacitação. O local oferece suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo cursos, oficinas e acompanhamento individualizado. Representadas por Aparecida Capelli e Jussara Silêncio, as equipes do instituto apresentaram os trabalhos realizados e as demandas para aprimorar o atendimento.

Durante a agenda, Déborah Raffoul e Geraldo Garippo enfatizaram a importância de aprimorar as políticas de assistência social. O objetivo é garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços e oportunidades que fazem a diferença na vida das famílias, criando um ambiente mais justo e com mais possibilidades de crescimento para todos.

“Os espaços de acolhimento são primordiais para o desenvolvimento e o bem-estar das famílias. No Instituto Virtutis e no Instituto Gusmão dos Santos, vi de perto como o trabalho realizado impacta de forma positiva a vida de crianças, adolescentes e mulheres. Não estamos apenas oferecendo assistência, mas criando um ambiente de oportunidades”, afirmou Déborah Raffoul.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

A presidente do Fundo Social, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e o diretor do Suas percorrem dois espaços de acolhimento