Villa Café Gourmet: sabor que transforma vidas

Inaugurado em janeiro, o Villa Café Gourmet, localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, próximo à estação de trem de Mogi, se destaca como uma opção gastronômica acolhedora e diferenciada. Operando de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h, o estabelecimento recém-inaugurado oferece uma variedade de produtos.

A cafeteria apresenta uma ampla gama de delícias para agradar a todos os gostos. Desde cafés expressos e coados até salgados assados, pães de queijo, pão na chapa, tortas, quiches, fatias de bolos caseiros e decorados, tarteletes doces, cookies, bolos no pote, brigadeiros, trufas, pães de mel e o famoso “Cup Cookie”, um copinho feito de cookie que pode ser apreciado com café expresso ou leite quente.

Além de desfrutar dos produtos na loja, os clientes podem fazer encomendas para eventos e ocasiões especiais. “Aceitamos encomendas de bolos, docinhos, tortas doces e salgadas e sobremesas para festas de aniversário e eventos. Também montamos café da manhã, coffee-break e brunch”, diz a sócia Vânia Maria Rodrigues Pereira. Em breve, o Villa Café Gourmet oferecerá serviços de delivery, proporcionando ainda mais comodidade aos seus clientes.

Negócio com propósito

O Villa Café Gourmet é mais do que uma simples cafeteira; é um negócio social com um propósito nobre. Idealizado pelos fundadores do Villa Kairós, Vânia, o esposo Marcos, Ana Paula e seu esposo Uenio, o estabelecimento tem como missão distribuir o lucro líquido em prol dos projetos sociais da instituição. “O Villa Café Gourmet não se limita a ser apenas um local para desfrutar de iguarias excepcionais. Ele também é uma oportunidade para empregar e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Inicialmente treinadas no Curso de Confeitaria, essas mulheres terão a chance de adquirir habilidades valiosas e, posteriormente, integrar a equipe do estabelecimento”, explica Vânia.

A história do Villa Café Gourmet é permeada por solidariedade e apoio comunitário. A reforma, equipamentos e os insumos iniciais para a produção dos produtos foram viabilizados por doações de parceiros, mantenedores que conhecem o trabalho do Villa Kairós desde 2013, além de amigos e familiares que desempenharam um papel crucial nesse empreendimento social.

Objetivo

Com a meta de expandir suas operações e aumentar suas vendas, o Villa Café Gourmet busca gerar mais recursos para a contratação de funcionárias capacitadas pelo Curso de Confeitaria.

E, como uma antecipação de eventos especiais, a cafeteria já anunciou a produção de ovos de chocolate para a Páscoa.

Villa Café Gourmet

Rua Dr. Deodato Wertheimer, 901 – Centro

WhatsApp: (11) 9.8122-5870

@villagourmetfamilia