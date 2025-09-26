Vila Helio terá shows de rock em prol do Outubro Rosa

Moto Rock Solidário será no dia 28 de setembro

A Vila Helio, no Centro de Mogi das Cruzes, será palco no dia 28 de setembro (domingo) da segunda edição do Moto Rock Solidário, que acontece das 10h às 19h com entrada gratuita. O evento, que no ano passado bateu recorde de público, integra as ações do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama. Ao longo do dia, serão arrecadadas doações de água de coco e lenços de cabeça, que serão destinados ao CECAN (Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer) e ao GAPC (Grupo de Apoio ao Paciente com Câncer).

A programação contará com shows de quatro bandas de rock: Kimera, Mitika Rock, Vintage Rock e Reviva Rock; Além da presença de expositores de roupas, acessórios, tatuagem, piercing, impressões em 3D e artigos de utilidade e presentes. A iniciativa reúne mais de 40 motoclubes e motogrupos de Mogi das Cruzes e região, com apoio cultural do Instituto Criarte, e reforça o caráter solidário da mobilização.

Há dez anos, o Bixeiras Motogrupo promove a Campanha Outubro Rosa na cidade em parceria com outros grupos de motociclistas. A idealizadora do projeto, Elida Ismael Perez, diretora social do Bixeiras, firmou no ano passado uma parceria com o Grupo Marbor para a realização do Moto Rock Solidário, ampliando o alcance da ação.

A abertura do evento está marcada para as 10h, seguida pelo show da Banda Kimera, às 11h. Às 13h, quem sobe ao palco é a Mitika Rock, e a Vintage Rock, às 15h. O grupo Reviva Rock está com apresentação marcada para às 17h. Durante todo o período, das 10h às 19h, haverá exposição e venda de produtos e serviços no espaço da Vila Helio. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais oficiais (@vilahelio).

Evento solidário em Mogi das Cruzes arrecadará doações para pacientes em tratamento contra o câncer



