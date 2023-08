Vila Helio recebe atrações gratuitas em homenagem ao Dia dos Pais

A charmosa Vila Helio recebe no próximo dia 12 de agosto uma edição especial do projeto Teatro nas Escolas, promovido pelo Instituto Criarte, financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A peça “A Árvore Mágica e Seu Segredo” será apresentada, de graça, a partir das 10h30, seguida do show de chorinho instrumental com o Trio Souza Eurico, ao meio dia. As atrações são um presente para pais e filhos, no dia que antecede o Dia dos Pais.

A iniciativa tem como principal patrocinador o Grupo Bimbo – maior empresa de panificação do mundo e líder no segmento no continente americano; além do Grupo Marbor e apoio cultural do Instituto Embu de Sustentabilidade. O projeto já atendeu quase 4 mil pessoas em dez escolas municipais, no Parque Centenário e Caed. De acordo com o presidente do Instituto Criarte, Mateus Sartori, o espetáculo vem sendo um sucesso por onde passa e as crianças participam da ação efetivamente.

“Estamos extremamente felizes e emocionados com a recepção dessa criançada aos personagens e à história da peça. É lindo de ver porque, realmente, todos se envolvem e como o espetáculo é interativo, algumas decisões devem ser tomadas pelo público, o que é sempre vibrante de ver”, comenta Sartori, lembrando que a atração na Vila Helio não deve ser diferente. “Será muito legal ver as crianças e seus pais interagindo com os atores e debatendo a temática ambiental da peça”, disse.

Os pequenos contribuem para o desfecho da história que tem como tema a preservação da natureza, a sustentabilidade do Planeta e alimentação saudável. A trama começa com um pedido de ajuda da última árvore de espécie rara e que tem sentimentos. Quando Lili, a gatinha apaixonada, faz corações em seu tronco demonstrando seu afeto, a árvore não gosta e reclama muito. Mas o que a deixa triste mesmo é o Sr. Nicolau Cara-de-Pau, um construtor malvado e atrapalhado que não tem respeito por nada, quer acabar com os rios e lagos e tenta derrubá-la para construir um grande empreendimento e fazer fortuna. Porém, a confiança da gatinha e da plateia nas ações do Cão Dog resultam em conscientizar o vilão da importância da espécie florestal, pois eles descobrem que ela não é uma simples árvore, mas é a casa onde mora o “espírito verde”.

A ação vai ao encontro da missão principal do Instituto Criarte que é “promover a transformação e o desenvolvimento social, difundindo conceitos e práticas inovadoras nas áreas culturais, esportivas, de saúde e cidadania com ética, transparência e respeito à diversidade”, bem como estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), tais como, nesse caso, o zelar pela saúde e bem-estar, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades e ação contra a mudança global do clima.