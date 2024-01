Vila dos Sonhos chega ao Suzano Shopping com fadas, duendes e dragões

Unicórnios, fadas, duendes, elfos e dragões invadiram o Suzano Shopping nestas férias. Personagens do imaginário infantil fazem parte da Vila dos Sonhos, nova atração ambientada em um mundo cheio de magia, encanto e, o que a garotada mais gosta, muitas brincadeiras.

O parque temático traz inúmeras possibilidades de diversão, com super torre gigante e um dragão em movimento, poço dos desejos, cineminha mágico, escaladas radicais, escorregadores, pântano e cascata de bolinhas, pula-pula, carrossel dos unicórnios, jump ball e área baby.

Enquanto queimam energias nos brinquedos da Vila dos Sonhos, os pequenos ainda podem interagir com seres mitológicos reunidos em um único lugar. O parque é recomendado para crianças de 1 a 10 anos. Valor a partir de R$ 30 para 20 minutos.

Vila dos Sonhos está instalada na Praça de Eventos e fica até dia 11 de março. A atração funciona todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, conforme o horário do shopping.

Aventura e música

A programação especial de férias continua com atrações gratuitas. Neste sábado (20/1), as crianças podem participar de uma oficina de escultura de balões, gratuita, em sessões às 15h, 16h e 17h, no Espaço Oficinas Criativas, ao lado da loja Anacapri. No dia 27/1, nos mesmos horários e local, tem pintura facial para a garotada. Inscrições devem ser feitas no site do shopping.

A programação também traz atrações para agradar os adultos, seja em grupos de amigos, seja com a família toda. Aos domingos, a partir das 17h, artistas locais e da região se apresentam na praça de alimentação. No próximo domingo (21/1), o músico Benevides traz hits sertanejos, assim como Rafa Cardoso, que se apresenta no dia 28/1.