Victor Igoh revitaliza projeto social de boxe na Bahia

O Centro de Treinamento Elber Passos, referência do boxe social, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador/BA, reabriu suas portas nesta terça-feira (6), revelando uma transformação impressionante. Em uma iniciativa do empresário e influenciador digital baiano Victor Igoh, o evento foi um verdadeiro sucesso, reafirmando o compromisso do projeto em impulsionar a comunidade local através do boxe.

A reestruturação completa da academia, agora com equipamentos modernos e uma infraestrutura profissional, é fruto da visão e investimento de Victor Igoh. O empresário, que tem suas raízes no mesmo bairro, percebeu a necessidade de melhorar as condições do centro, que há anos enfrentava desafios estruturais. “Voltar às minhas origens e contribuir para o crescimento deste projeto foi incrivelmente gratificante. Ver o impacto que estamos tendo nas vidas das famílias locais é algo especial. Estou extremamente feliz com o resultado – o centro está verdadeiramente transformado e lindo”, compartilhou Igoh.

Elber Passos, o ex-lutador e mentor por trás do projeto, refletiu sobre a jornada do centro. Inspirado em sua própria experiência no projeto social ‘Os Campeões da Vida’, de Luiz Dórea, Passos sempre almejou criar um espaço que oferecesse novos caminhos às crianças e jovens do bairro. “Ver este espaço transformado e saber que podemos ir ainda mais longe é extremamente gratificante. É um renascimento para todos nós, uma chance de continuar a moldar campeões no ringue e na vida”, disse Passos, emocionado.

A cerimônia contou com a presença de figuras notáveis do mundo do boxe, incluindo os campeões olímpicos Robson Conceição e Hebert Conceição, além da presidente do Conselho Nacional de Boxe, Geyza Caryny. O apoio dessas personalidades ao projeto não apenas elevou o prestígio do evento, mas também inspirou os jovens atletas presentes.