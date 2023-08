Vice-presidente da aeamc se reúne com a Artesp

O Vice-Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (aeamc), o Arq. Nelson Bettoi Batalha Neto, se reuniu nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, com a Eng. Raquel França Carneiro, da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), para apresentar a alternativa proposta pela Associação para o projeto do Governo do Estado que prevê a cobrança do pedágio na rodovia Mogi-Dutra, no trecho de Mogi das Cruzes. A proposta da aeamc prevê interligar o Rodoanel até a Mogi-Bertioga, sem o pedágio.

A proposta da aeamc prevê o acesso à Bertioga com opção de dois pontos a partir do Rodoanel. Um deles tem ponto de partida na Estrada dos Moreiras, no bairro Sete Cruzes, em Suzano, onde há uma área já desapropriada para implantação de acesso de entrada e saída do Rodoanel, próximo a Estrada dos Fernandes e acessando a Rodovia Quatinga-Barroso (SP-043), junto à Estrada Índio Tibiriçá (SP-031).

O trajeto alternativo proposto segue até a Estrada das Varinhas (SP-039) ou Estada Jundiapeba-Taiaçupeba, acessando a Estrada Mogi-Taiaçupeba (SP-102), e depois seguiria por um novo trecho de sete quilômetros, margeando a adutora de água de abastecimento de Salesópolis/São Paulo, até atingir a Mogi/Bertioga (SP-098) no início da serra.

Outro ponto de acesso sugerido pela aeamc está no entroncamento do Rodoanel com a Estrada Mogi/Suzano (SP-066), seguindo até o Distrito de Jundiapeba e em seguida, a Estrada das Varinhas (SP-039) ou Estrada Jundiapeba/Taiaçupeba com direção à Mogi/Taiaçupeba, repetindo depois o final do trajeto da primeira opção proposta.

Segundo o Arq. Nelson Batalha, a proposta deve ser apresentada pela engenheira ao diretor da Artesp, Milton Persoli. “A reunião mostra que há interesse em dar uma resposta. Eles têm que conhecer mais de perto assunto para poder responder”, destacou.