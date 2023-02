Via Napoli retoma com buffet no almoço

Depois dos pedidos de vários clientes, o Restaurante e Pizzaria Via Napoli, em César de Souza, voltou com o buffet no horário de almoço. Das 11h às 15h, o self-service fica à disposição da clientela, com opções variadas de salada, guarnição e acompanhamentos, de segunda a sábado.

E o preço agrada ainda mais: de segunda a sexta, é possível comer à vontade por apenas R$ 29,99. E, ao sábado, o valor é R$ 39,99. “Vale lembrar que, no almoço por quilo, o cliente ganha a sobremesa de cortesia”, reforça a proprietária Regiane Dionísio.

À noite, o carro-chefe são as esfihas e lanches da casa, com hambúrguer, frango, calabresa e churrasco, além do beirute. Já as pizzas fazem sucesso: são dezenas de opções, salgadas e doces.

O restaurante oferece um espaço amplo para recepcionar os clientes, o que torna o local ideal para festas de confraternização, encontros de família e até jantares românticos a dois. Outro destaque vai para a área kids com monitoria no andar superior da casa, onde os pequenos podem brincar e se divertir.

O Via Napoli sempre prepara promoções. Para acompanhar, é só ficar atento à página do Facebook da Pizzaria (www.facebook.com/pizzavianapoli) e aproveitar todas as ofertas.

Quem quiser degustar os produtos do restaurante em casa pode aproveitar o sistema delivery do Via Napoli, que garante uma entrega rápida. Pedidos pelos fones 4739-1835/4739-1631.