Via Napoli entrega brinquedos em ação social

Voluntários ligados à Campanha Criança Feliz, realizada pelo Restaurante e Pizzaria Via Napoli, realizaram a entrega de cerca de 200 brinquedos às crianças que vivem na ocupação da Vila São Francisco, em Brás Cubas.

A entrega aconteceu no dia 16, em celebração ao Dia das Crianças, em um dia com muita diversão, com pula-pula, cama elástica, algodão doce, pipoca, refrigerante, lanche e bolo. “Foi uma sensação única. Quem ganhou fomos nós com a alegria deles”, conta a empresária Regiane Dionísio, proprietária da pizzaria e idealizadora da campanha social.

Os brinquedos foram comprados com a verba do almoço beneficente realizado no dia 9. No dia, o restaurante abriu as portas para clientes colaborarem com o projeto.