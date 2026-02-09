Vestibular oferece 961 vagas na região do Alto Tietê

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu as inscrições para o Vestibular anual 2026, oferecendo 24.029 vagas distribuídas em 456 polos de 386 municípios em todo o Estado. Na região do Alto Tietê, são 961 vagas disponíveis em 13 cidades, para dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo Bacharelado em Inteligência Artificial (Eixo de Computação); e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

O processo seletivo inclui prova objetiva e redação, marcada para 26 de abril, às 13h, com locais divulgados em 15 de abril. O início das aulas está previsto para o final de junho. A inscrição custa R$ 47,50 e pode ser feita por qualquer pessoa com ensino médio concluído ou em conclusão até a matrícula. Candidatos podem incluir resultados do Enem 2023, 2024 ou 2025 e concorrer às vagas pelo Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) ou alunos de escolas públicas.

O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial, novidade deste ano, tem duração de quatro anos e forma profissionais capazes de projetar e gerenciar modelos de IA aplicados a automação, visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas preditivos. Nos demais cursos, os ingressantes passam por um ciclo básico de um ano, com possibilidade de migração entre habilitações no Eixo de Computação, Licenciatura ou Negócios e Produção, conforme a área escolhida.

As aulas são totalmente gratuitas e oferecidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e suporte de facilitadores. Nos polos físicos, os estudantes contam com computadores, impressoras e acesso à internet, além de atendimento para provas, discussões em grupo e serviços acadêmicos. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube da Univesp.

Fotos: Dayane Oliveira

Estudantes interessados podem se inscrever até 11 de março para cursos gratuitos