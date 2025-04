Vereadores e a prefeita Mara Bartaiolli participaram da abertura do Akimatsuri 2025

Em cerimônia realizada na tarde deste sábado (5) na sede do Bunkyo de Mogi das Cruzes no bairro Porteira Preta, os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participaram da abertura do Akimatsuri 2025, que está na sua 38ª edição. O evento prosseguirá neste domingo (6) e no próximo final de semana, nos dias 12 e 13 de abril.

Marcaram presença na inauguração da tradicional feira cultural e gastronômica o presidente da Câmara, Francimário Vieira (PL), o Farofa, além dos parlamentares Edu Ota (Pode), Bi Gêmeos (PSD), Pedro Komura (União Brasil), Vitor Emori (PL), Rodrigo Romão (PCdoB), Tonhão de Jundiapeba (PL) e Priscila Yamagami (PP).

Também prestigiaram a solenidade a prefeita Mara Bertaiolli (PL), o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE/SP) e ex-prefeito, Marco Aurélio Bertaiolli, o vice-prefeito Marcello Cusatis, o Téo, o presidente do Bunkyo Mogi das Cruzes e anfitrião da festa, Frank Tuda, o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Shimizu Toru, entre outros políticos e autoridades.

O vereador Edu Ota falou em nome do presidente do Legislativo, Francimário Farofa. “Parabenizo todos os organizadores pela dedicação, agradeço ainda aos patrocinadores e ao nosso presidente da Câmara, o Farofa, que me deu a honra de falar em nome dos parlamentares hoje. A Casa Legislativa de Mogi das Cruzes estará sempre à disposição da comunidade nipo-brasileira. Ela é a Casa do Povo. Todos vocês sempre serão bem-vindos na Câmara. Acho importante lembrar da LIC [Lei de Incentivo à Cultura], que tem ajudado o Akimatsuri e tantas outras celebrações culturais relevantes de nossa Cidade. Em nome da dona Elena [Elena Satiko Nakagawa], que é assessora em nosso gabinete e que trabalha muito pelo Akimatsuri, deixo meu reconhecimento a todos os voluntários”.

Também usou a palavra a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL). “O Akimatsuri cresceu e foi além das fronteiras, levando a cultura japonesa não apenas para as famílias mogianas, mas para turistas de todo estado de São Paulo e do Brasil. A Prefeitura de Mogi está à disposição de todos os organizadores e voluntários, que não medem esforços para fazer deste evento uma referência. Desejo do fundo do coração que estes dias sejam repletos de muita felicidade, harmonia e entretenimento”.

Marco Bertaiolli foi mais um a deixar seu recado. “Fiquei profundamente tocado com uma linda mensagem dada pelo monge budista em cerimônia que aconteceu agora há pouco, às 10 horas. Ele falou sobre a responsabilidade que todos nós temos em preservar as tradições da nossa Cidade. É esta dedicação que faz perpetuar os ricos ensinamentos dos imigrantes japoneses: a luta, o trabalho árduo, a preservação de uma rica cultura, a seriedade, a disciplina, enfim. Tudo isso é um grande orgulho para todos os mogianos”.

Frank Tuda, presidente do Bunkyo Mogi das Cruzes, lembrou a colaboração do poder Legislativo para o avanço do Akimatsuri nos últimos anos. “Através da Lei de Incentivo à Cultura, que foi aprovada na Câmara na gestão do ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli e que entrou em vigor na administração do ex-prefeito Marcus Melo, a comunidade nipo-brasileira conseguiu fazer crescer este evento, que hoje é belíssimo. A Lei ajuda também outras festas importantes da Cidade, como a Festa do Divino”.

Akimatsuri 2025

O Akimatsuri 2025 contará com a tradicional exposição de produtos agrícolas, como frutas, hortaliças, cogumelos e flores. Também farão parte das atrações as apresentações artísticas japonesas, como show de taikô, de ginástica japonesa e a tradicional Cerimônia Tooro Nagashi (barquinhos iluminados soltos no lago Bunkyo), entre outras.

O Akimatsuri contará ainda com comidas tipicamente japonesas e orientais, como yakissoba e tempurá, além de novidades como a coxinha de shimeji. O Akimatsuri 2025 acontece na sede do Bunkyo do bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes, situada no número 5919 da Avenida Japão. Mais informações: (11) 4791-2022.

Crédito: Diego Barbieri

Vereadores e a prefeita Mara Bertiolli participaram da abertura do 38º Akimatsuri