Vereadores de Suzano estabelecem as comissões permanentes

Comissões, formadas por três vereadores, serão responsáveis por analisar as proposituras antes da votação em plenário



A Câmara Municipal de Suzano definiu, na terça-feira (27), a composição das 12 comissões permanentes que atuarão em 2026. Formadas por três vereadores, as comissões são responsáveis por analisar as proposituras antes da votação em plenário. A reunião foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama.

As comissões são: Justiça e Redação; Educação, Cultura, Esporte e Turismo; Finanças e Orçamento; Administração Pública; Política Urbana e Meio Ambiente; Ética Parlamentar; Política Social; Segurança Pública; Economia; Saúde; Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e Proteção e Bem-estar Animal.

Na Comissão de Justiça e Redação, o presidente é Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; o relator é André Marcos de Abreu, o Pacola; e o membro é Marcos Antonio dos Santos, o Maisena. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente será presidida por Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, com relatoria de Jaime Siunte e participação de Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

A Comissão de Política Social terá José Oliveira Lima, o Zé Oliveira, na presidência; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, como relator; e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame, como membro. Já a Comissão de Economia será presidida por Dirceu Carlos da Silva, o filho do Carlão da Limpeza, com Jaime Siunte como relator e João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo, como membro.

Na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, a presidência ficará com Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; a relatoria com André Marcos de Abreu, o Pacola; e a participação de Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. A Comissão de Administração Pública terá André Marcos de Abreu, o Pacola, como presidente; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo, como relator; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, como membro.

A Comissão de Ética Parlamentar será presidida por Denis Claudio da Silva, o filho do Pedrinho do Mercado; terá Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, como relator; e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame, como membro. Na Comissão de Segurança Pública, a presidência ficará com Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; a relatoria com Dirceu Carlos da Silva, o filho do Carlão da Limpeza; e a participação de José Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

A Comissão de Saúde será presidida por Rogerio Castilho, com José Oliveira Lima, o Zé Oliveira, como relator, e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde, como membro. A Comissão de Proteção e Bem-estar Animal terá Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, na presidência; Dirceu Carlos da Silva, o filho do Carlão da Limpeza, como relator; e Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, como membro.

Por fim, a Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana será presidida por Denis Claudio da Silva, o filho do Pedrinho do Mercado, com Jaime Siunte como relator e Marcos Antonio dos Santos, o Maisena, como membro. A Comissão de Finanças e Orçamento terá Denis Claudio da Silva, o filho do Pedrinho do Mercado, na presidência; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, como relator; e Marcos Antonio dos Santos, o Maisena, como membro.

