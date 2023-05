Vereadores cobram ações para conter furtos em cemitérios

A CEV (Comissão Especial de Vereadores) dos Furtos em Cemitérios quer saber da Prefeitura quais são as medidas de segurança adotadas para conter os constantes furtos nos cemitérios da cidade, sobretudo o São Salvador, no Parque Monte Líbano. Dentre os pedidos feitos ao Executivo, os parlamentares querem a lista dos funcionários e seus horários de expediente e um catálogo que reúna inscrição cadastral dos ferros-velhos da cidade. Também fará parte dos trabalhos a elaboração de levantamento dos casos registrados na Polícia Civil.

O presidente da CEV, Policial Maurino, disse inclusive que os vereadores querem fiscalizar os ferros-velhos para tentar achar as peças roubadas. Para isso, a Polícia Militar será acionada para proteger os vereadores em blitzes que serão feitas nesses locais. Grades de jazigos, enfeites, esculturas, molduras de fotos, imagens de santos, vasos, entre outros itens metálicos, especialmente de prata e bronze, são exemplos de itens alvo de furtos no cemitério São Salvador. “Vamos pedir apoio da Polícia Militar para as inspeções que faremos nesses comércios. Se alguém furta, é porque alguém compra. Queremos saber para onde estão sendo levados esses materiais”, comentou Maurino.

Iluminação

O vereador Edson Santos conta que visitou o cemitério São Salvador no último domingo e que notou um problema de iluminação. “Metade do cemitério recebeu holofotes. Porém, a outra metade continua no escuro. Além disso, somente a iluminação não é suficiente para resolver o problema. Precisamos melhorar as concertinas, colocar câmeras de monitoramento e ter mais rondas da guarda municipal”, disse Santos.

Medidas

De acordo com a Prefeitura, as Secretarias de Segurança e de Infraestrutura Urbana estão adotando ações a curto e médio prazos para a melhoria na segurança do cemitério São Salvador e para prevenir a ocorrência de furtos. “Entre as ações que estão sendo adotadas estão o aumento do muro em alguns pontos para evitar o acesso, o início da implantação da estrutura elétrica para a iluminação do local e a intensificação do patrulhamento do entorno pela Guarda Municipal”, diz a nota.

Além disso, as duas pastas também estão estudando outras intervenções na área interna do cemitério que poderão ser implementadas a médio prazo. Estas ações estão em discussão para verificação de viabilidade e efetividade para combater os casos que vêm sendo registrados. Atualmente, o cemitério já conta com cercas do modelo concertinas nos muros, para prevenir invasões.