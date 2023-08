Vereador Zé Luiz se filia ao PL

O vereador José Luiz Furtado, o Zé Luiz, filiou-se ao PL na última sexta-feira, (25). Em um encontro com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o vereador consumou a filiação, tendo a ficha abonada pelo próprio Valdemar, que não poupou elogios à atuação do vereador em entrevista à uma rádio local.

De acordo com Valdemar, o PL quer crescer na cidade e o vereador Zé Luiz, em seu primeiro mandato, tem se destacado na Câmara Municipal e irá somar aos vereadores do PL. “Foi muito bom para o nosso partido porque o Zé Luiz é um excelente vereador e nós queremos crescer com gente do bem. Queremos que a cidade melhore”, disse Costa Neto.

Com a chegada de Zé Luiz, o PL passa a ter a maior bancada na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

O vereador disse que aceitou prontamente o convite feito pelo presidente nacional do PL e está preparado para colaborar com o crescimento do partido em Mogi das Cruzes e no estado de São Paulo.

“É com muita satisfação e garra que encaro este desafio. Agradeço a confiança do presidente Valdemar e dos companheiros do PL e estou pronto para trabalhar ainda mais por Mogi das Cruzes”, afirmou Zé Luiz.

Desde as eleições de 2022, o parlamentar se aproximou do partido comandado por Valdemar Costa Neto. Ele que encabeçou a campanha em prol da reeleição dos deputados André do Prado (Estadual) e Marcio Alvino (Federal) em Mogi das Cruzes e, no mês de junho, liderou a homenagem pelos 100 anos do ex-prefeito Waldemar Costa Filho.