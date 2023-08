Vereador Zé Luiz participa de capacitação promovida pelo RenovaBR e pela Fipe

O vereador Zé Luiz (sem partido) aproveitou o período de recesso da Câmara Municipal para dar continuidade nos estudos da Escola de Gestão Política Municipal, uma parceria entre o RenovaBr e a FIPE. O curso propõe aprimoramento da formação política de lideranças eleitas do RenovaBr em 2020, com conteúdos técnicos essenciais para o desenvolvimento da política. Foram selecionados para esse treinamento específico pouco mais de 60 vereadores de todo o Brasil, sendo 13 do Estado de São Paulo.

De acordo com Zé Luiz, o curso teve início no mês de maio, porém de forma online e, agora, o módulo presencial finaliza o treinamento com três dias de encontro na FIPE em São Paulo, que aconteceram entre os dias 26 e 28 de julho. Os encontros são importantes para que lideranças políticas de todo o país possam trocar conhecimentos e experiências na gestão dos municípios, afirma o vereador.

O RenovaBr é uma organização sem fins lucrativos, independente, suprapartidária e democrática que conta com o apoio de pessoas físicas para existir. O objetivo é selecionar, encorajar e preparar líderes capazes de transformar cenários, através da política, oferecendo conhecimento qualificado sobre a realidade do nosso país, com base em dados e evidências, transparência e muito diálogo com a população e com quem realmente entende dos assuntos essenciais da política.