Vereador Zé Luiz anuncia saída do PSDB

O vereador José Luiz Furtado, o Zé Luiz, deixou o PSDB. Na última sessão ordinária ele fez um discurso informando a Câmara Municipal e agradeceu o partido, no qual entrou pelas mãos do ex-prefeito Marcus Melo e que, segundo ele, o deu a oportunidade de ser eleito vereador.

Em seu discurso, o vereador lembrou o legado do partido, tanto no município, quanto no Estado de São Paulo e no Brasil. Lembrou sua trajetória na vida pública e disse que o momento era de encerrar um ciclo para que um novo ciclo pudesse se iniciar. “Sempre fui um vereador independente nessa legislatura, norteando meu mandato pela coerência e convicção. Meu compromisso é com a cidade de Mogi das Cruzes e assim seguirei” – disse.

Questionado se iria se filiar ao PL, o vereador não confirmou. Desde as eleições de 2022, o parlamentar se aproximou do partido comandado por Valdemar Costa Neto. Ele que encabeçou a campanha em prol da reeleição dos deputados estadual e federal André do Prado e Márcio Alvino e, este mês, liderou a homenagem pelos 100 anos do ex-prefeito Waldemar Costa Filho.