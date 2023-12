Vereador distribui panfletos para conscientizar sobre a violência contra a mulher

No Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, o vereador Zé Luiz (PL) foi às ruas de Mogi das Cruzes para distribuir um panfleto de conscientização sobre o tema. Expondo uma faixa com os dizeres: “O fim da violência contra as mulheres depende de todos nós”, o vereador e sua equipe abordaram motoristas nos faróis da cidade, conversando sobre a data e a importância da mobilização, inclusive dos homens, no combate à violência de gênero.

O dia 6 de Dezembro é também considerado o Dia do Laço Branco, uma campanha que começou no Canadá após uma tragédia ocorrida em Montreal, no ano de 1989, onde um homem invadiu uma escola politécnica, ordenou que os homens saíssem da sala e assassinou 14 mulheres, suicidando-se logo em seguida.

De acordo com o vereador, o objetivo da ação é conscientizar toda a população sobre o machismo e o quanto ele pode ser violento e fatal. Zé Luiz afirma que a ação não é pontual e reforça sua atuação em defesa das mulheres na Câmara Municipal, como a Lei que garantiu acompanhante para as mogianas em consultas e exames médicos nos estabelecimentos públicos e privados, no qual Mogi das Cruzes saiu na frente, antes que a garantia se transformasse numa legislação nacional.

Também é de autoria do vereador a Lei que garante o ensino de noções da Lei Maria da Penha nas escolas municipais, com o objetivo de evitar a formação de novos agressores, já na primeira infância. Para Zé Luiz, nenhum tipo de violência é aceitável, mas os índices de violência contra as mulheres estão aumentando e, portanto, é fundamental que possamos agir com ações concretas.